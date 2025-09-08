باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - روزنامه تلگراف گزارش داد که دانشمندان استرالیایی ویروس جدیدی را در روباه‌های پرنده در استرالیا کشف کرده‌اند که توسط خفاش‌ها منتقل می‌شود.

به گفته این روزنامه، این ویروس "Salt Gully" نامگذاری شده است. این ویروس توسط خفاش‌ها حمل می‌شود و با دو ویروس دیگر، Nipah و Hendra، که توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان "عوامل بیماری‌زای اولویت‌دار" طبقه‌بندی شده‌اند، مرتبط است.

این روزنامه تأیید کرد که هیچ مدرکی مبنی بر آلوده شدن انسان به ویروس جدید وجود ندارد، اما محققان آژانس ملی علوم استرالیا نمی‌توانند پیش‌بینی کنند که وضعیت در آینده چگونه پیش خواهد رفت یا اینکه آیا شیوع ویروس می‌تواند منجر به شیوع بیماری شود یا خیر.

جنیفر بار، متخصص مرکز آمادگی برای بیماری‌های استرالیا، گفت: ما ویروس Salt Gully را در نمونه‌های خفاش مربوط به سال ۲۰۱۱ پیدا کردیم که نشان می‌دهد بیش از یک دهه در طبیعت در گردش بوده است. بنابراین، نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که آیا باعث شیوع بیماری در انسان یا حیوانات در آینده خواهد شد یا خیر.

این متخصص توضیح داد که این کشف به دانشمندان فرصتی می‌دهد تا آزمایش‌های تشخیصی جدیدی را توسعه دهند که به تشخیص زودهنگام ویروس و جلوگیری از شیوع آن کمک می‌کند.

