 دانشمندان استرالیایی یک ویروس جدید خطرناک را کشف کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - روزنامه تلگراف گزارش داد که دانشمندان استرالیایی ویروس جدیدی را در روباه‌های پرنده در استرالیا کشف کرده‌اند که توسط خفاش‌ها منتقل می‌شود.

به گفته این روزنامه، این ویروس "Salt Gully" نامگذاری شده است. این ویروس توسط خفاش‌ها حمل می‌شود و با دو ویروس دیگر، Nipah و Hendra، که توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان "عوامل بیماری‌زای اولویت‌دار" طبقه‌بندی شده‌اند، مرتبط است.

این روزنامه تأیید کرد که هیچ مدرکی مبنی بر آلوده شدن انسان به ویروس جدید وجود ندارد، اما محققان آژانس ملی علوم استرالیا نمی‌توانند پیش‌بینی کنند که وضعیت در آینده چگونه پیش خواهد رفت یا اینکه آیا شیوع ویروس می‌تواند منجر به شیوع بیماری شود یا خیر.

جنیفر بار، متخصص مرکز آمادگی برای بیماری‌های استرالیا، گفت: ما ویروس Salt Gully را در نمونه‌های خفاش مربوط به سال ۲۰۱۱ پیدا کردیم که نشان می‌دهد بیش از یک دهه در طبیعت در گردش بوده است. بنابراین، نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که آیا باعث شیوع بیماری در انسان یا حیوانات در آینده خواهد شد یا خیر.

این متخصص توضیح داد که این کشف به دانشمندان فرصتی می‌دهد تا آزمایش‌های تشخیصی جدیدی را توسعه دهند که به تشخیص زودهنگام ویروس و جلوگیری از شیوع آن کمک می‌کند.

منبع: نووستی

برچسب ها: ویروس جدید ، انواع ویروس کرونا ، استرالیا ، ویروس ها
خبرهای مرتبط
سفیر ایران در کانبرا: استقلال و حاکمیت مستقل برای ملتِ استرالیا آرزومندم
ویروس‌هایی که با سرطان پیوند خورده‌اند!
مشاهده انواع جدید کرونا در خفاش‌های چین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۳ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
اگر ویروسی هم هست
بدست امریکا .اروپا .صهیونیست و مابقی در آزمایشگاههای
ساخته و پرداخته میشه
کار کارخودتان است
۱
۰
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۷:۳۴ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
استرالیا مستعمره ی پادرازهای روباه پیرلابدبرنامه ای برای به خطرانداختن جهان با بیوتروریسم دارد.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۷ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
خفاش = به مراتب خطرناکتر از سگ و گربه و پشه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۴۴ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
این خفاش به خودی خود این ویروس هارو داره یا وارد بدنش کردن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۸ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
بابا ولمون کنین تا بمیریم
حیات و ممات بدست خداست
همون قبلیه همش کار همین صهیونیستا بود خدا ریششونا بکنه
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۹ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
خفاشها باید در حد انقراض از بین برن
۱
۱
پاسخ دادن
آیفون ۱۷؛ نازک‌ترین گوشی اپل رونمایی شد
لزوم ایمنی مادران باردار در برابر آبله‌مرغان/ اهمیت واکسیناسیون قبل از بارداری
ورزش زودهنگام پس از سکته مغزی به حفظ مهارت‌های فکری کمک می‌کند
انتشار کارنامه آزمون دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۴
آخرین اخبار
آیفون ۱۷؛ نازک‌ترین گوشی اپل رونمایی شد
انتشار کارنامه آزمون دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۴
ورزش زودهنگام پس از سکته مغزی به حفظ مهارت‌های فکری کمک می‌کند
لزوم ایمنی مادران باردار در برابر آبله‌مرغان/ اهمیت واکسیناسیون قبل از بارداری
ثبت نام دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته دانشگاه علمی کاربردی
پرداخت فوق‌العاده ویژه به خدمتگزاران مدارس در دولت چهاردهم محقق شد
رونمایی ایسر از لپ‌تاپ بزرگ و سبک خود
روشی آسان و سرگرم‌کننده برای تسکین کمردرد بدون دارو
جهشی تاریخی در نجوم؛ کشف شواهدی از وجود سیاره‌ای شبیه به زمین
هشدار فوری به کاربران آیفون در مورد کلاهبرداری از حساب‌های بانکی آنها
تشخیص و درمان رایگان هپاتیت در کشور
درمانی جدید برای دیابت که ممکن است نیاز به تزریق انسولین را از بین ببرد
۴ محصول راهبردی دانش‌بنیان در صنعت پلیمر رونمایی شد
آزمون تاسیس شرکت‌های حمل‌و نقل بین‌المللی کالا ۲۷ شهریور برگزار می‌شود
ایران در آستانه تحول در امنیت غذایی با فناوری‌های نوین
اقتدار کشور در گرو حل مشکلات کشاورزی و امنیت غذایی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان است
انتشار پیش‌نویس ۲ سند برای دریافت نظرات نخبگان و اساتید دانشگاه
پایان آزمون و خطا در درمان فشار خون با کمک یک ابزار آنلاین