باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - به گفته ژئوفیزیکدانان، ۹ ژوئیه، ۲۲ ژوئیه و ۵ اوت بین ۱.۳ تا ۱.۵۱ میلیثانیه کوتاهتر از روز استاندارد ۲۴ ساعته بودند.
اگرچه علت دقیق این پدیده هنوز مشخص نشده است، دانشمندان به عوامل احتمالی، از جمله تغییرات جوی، ذوب شدن یخچالهای طبیعی، حرکت هسته زمین و تضعیف میدان مغناطیسی اشاره میکنند. کارشناسان تأیید میکنند که از دست دادن کسری از ثانیه نگرانکننده نیست، اما سوالات علمی جالبی را مطرح میکند.
در عین حال، رمان جدیدی با عنوان "حرکت دایرهای" نوشته الکس فاستر خوانندگان را مجذوب خود کرده است. این رمان سناریویی را تصور میکند که در آن چرخش زمین به تدریج شتاب میگیرد تا زمانی که طول یک روز فقط دو ساعت باشد. داستان با یک تغییر جزئی که هیچ کس متوجه آن نمیشود، آغاز میشود، قبل از اینکه به فجایع کیهانی تبدیل شود که سیاره را تهدید میکنند.
دانشمندان هشدار میدهند که چنین شتابی - حتی اگر فرضی باشد - منجر به اثرات ویرانگری خواهد شد، به ویژه پدیده گریز از مرکز که باعث برآمدگی اقیانوسها در خط استوا، غرق شدن کل مناطق گرمسیری و افزایش احتمال سونامی و زلزلههای شدید میشود.
پروفسور دانکن اگنیو از دانشگاه کالیفرنیا میگوید: تغییر در چرخش زمین حتی فقط ۱۰ ٪ بر جزر و مد جهانی تأثیر میگذارد و تنش زمینشناسی را که باعث زلزله میشود، افزایش میدهد.
دکتر استن اودنوالد، ستارهشناس ناسا، هشدار میدهد که پدیدههای آب و هوایی شدیدتر خواهند شد و خاطرنشان میکند که طوفانها به دلیل اثر کوریولیس (یک پدیده فیزیکی ناشی از چرخش زمین به دور محور خود که باعث انحراف اشیاء متحرک (مانند بادها و جریانهای اقیانوسی) از مسیر مستقیم خود میشود) سریعتر میچرخند و انرژی بیشتری به دست میآورند.
علاوه بر خطرات طبیعی، تغییر طول روز بر ساعت بیولوژیکی و ریتم شبانهروزی انسان تأثیر میگذارد و همچنین ماهوارهها و شبکههای ارتباطی را مختل میکند.
با این حال، دانشمندان به خود اطمینان میدهند که این سناریو صرفاً علمی تخیلی باقی میماند و تأکید میکنند که واقعیت کاملاً متفاوت است، زیرا زمین طی میلیونها سال به آرامی در حال کند شدن بوده است.
آگنو خاطرنشان میکند که یک میلیارد سال پیش، یک روز فقط ۱۹ ساعت طول داشت، در حالی که در عصر دایناسورها، حدود نیم ساعت کوتاهتر از روز فعلی ما بود، که تفاوت ناچیزی است.
