هیأت حقوق بشری وزارت امور خارجه روسیه روز دوشنبه، ۱۷ شهریور ضمن بازدید از ندامتگاه اوین جنایات رژیم صهیونیستی در حمله به این زندان را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هیأت روسی، شامل گریگوری لوکیانستسف مدیرکل همکاری‌های چندجانبه حقوق بشری وزارت امور خارجه روسیه، رافائل گورکیان معاون سفیر فدراسیون روسیه در تهران، استانسیالو کوپپاک رئیس اداره حقوق بشر در وزارت امور خارجه روسیه و امیل سافاروف دبیر دوم سفارت روسیه در تهران بود و اسماعیل جمیاری معاون رئیس سازمان زندان‌ها در این بازدید هیات حقوق بشری روسیه را همراهی کرد.

مقام‌های وزارت خارجه روسیه در جریان این بازدید از بخش‌های مختلف ندامتگاه اوین که هدف تجاوز رژیم صهیونیستی قرار گرفته بودند، بازدید کردند. در این بازدید از ۶ بخش ندامتگاه اوین از جمله ساختمان اداری، بیمارستان و ساختمان ملاقات بازید به عمل آمد.

رئیس هیأت روسیه در بخشی از اظهارات خود در این بازدید ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان، تجاوز رژیم صهیونیستی را به ندامتگاه اوین محکوم کرد و گفت: به دلیل تعداد زیاد قربانیان در این حمله تسلیت عرض می‌کنیم، این حمله قابل قبول نیست.

در ادامه، جمیاری، معاون رئیس سازمان زندان‌ها به تشریح وضعیت زندان اوین درپی تجاوز رژیم صهیونیستی پرداخت و تاکید کرد: متاسفانه رژیم صهیونیستی برخلاف تمام موازین بین‌المللی، این جنایت بزرگ را مرتکب شد؛ در تمام قواعد بین‌المللی، در شرایط جنگی باید زندان‌ها در امنیت کامل باشند اما رژیم صهیونیستی جنایت‌های بی‌سابقه‌ای را مرتکب شد.

جمیاری اظهار کرد: علاوه بر حجم خسارت‌های ساختمانی و فیزیکی که ملاحظه کردید، تعدادی از همکاران ما، از سربازان، از مددکاران، از پرستاران، از خود زندانیان و از خانواده زندانیان به شهادت رسیدند.

منبع: ستاد حقوق بشر