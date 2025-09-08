باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی در پیامی به مناسبت «روز جهانی سوادآموزی» اظهار کرد: هفدهم شهریورماه برابر با هشتم سپتامبر، »روز جهانی سوادآموزی« فرصتی ارزشمند برای بازاندیشی در اهمیت سواد، به عنوان ی کی از بن یادی ترین حقوق انسانی و زیربنای توسعه پای دار جوامع است. این روز یادآور این مهم است که توانایی خواندن، نوشتن و درک متون، نه تنها ابزاری برا ی آموختن دانش و مهارت، بلکه چراغی برا ی روشن کردن مسیر زندگی فردی و اجتماعی است.

وی ادامه داد: یونسکو، امسال شعار»ارتقای سوادآموزی در عصر دیجیتال« را برای این روز مهم برگزیده است؛ شعاری که مبین ضرورت توجه به تحوالت پرشتاب دانش و فناوری‌های نوین و نقش آنها در گسترش فرصت‌ها و موقعیت‌های یادگیری است.

کاظمی افزود: در دنیا یی که دسترسی به مطالعات و مهارت‌های د یجیتال، بخش جدایی‌ناپذیر زندگی امروز و فردای فرزندان ما به شمار می‌آید، بی سوادی دیگر ناتوانی در «خواندن» و «نوشتن» نیست، بلکه ناتوانی در بهره مندی آگاهانه و خالقانه از فناوری‌های نوپدید نیز نوعی محرومیت و بی سوادی به شمار می‌آید.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران، در سال‌های گذشته با اجرای برنامه های گسترده نهضت سوادآموزی، گام‌های بلندی در کاهش نرخ بی سوادی کشور برداشته است و امروز، رسالت ما گسترش این دستاوردها در قالب «سواد دیجیتال» برای توانمندسازی نسل جدید برای مواجهه با سیلاب اطلاعات، قدرت انتخاب، تحلیل و خالقیت است.

وی تاکید کرد: بر این باورم که آموزش و پرورش به عنوان اصلی ترین نهاد تعلیم و تربیت نسل‌های آینده جوامع، با بهره‌مندی از ظرفیت معلمان متعهد، فناوری‌های نوین آموزشی و مشارکت فعال خانواده‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز یادگیری مادام العمر و ارتقای سواد در تمامی ابعاد زندگی شده و موجب شکل گیری جامعه ای آگاه و پویایی شود که در آن افراد به توانمندی های لازم برای مواجهه با چالش‌های آینده دست یابند.

کاظمی از همه معلمان گرامی، دست‌اندرکاران نهضت سوادآموزی، فعالان حوزه فناوری و همه کسانی که دل در گرو ارتقای فرهنگ و دانش این سرزمین دارند، تشکر و قدردانی کرد.

وزیر آموزش و پرورش اظهار امیدواری کرد با همدلی و همکاری مستمر همکاران خدوم آموزش و پرورش، گام های مؤثری در جهت تحقق جامعه ای عاری از بی سوادی و برخوردار از سواد دیجیتال برداشته و موجبات توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور را فراهم آوریم.

منبع: وزارت آموزش و پرورش