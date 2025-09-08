اس-۷۰ اوخوتنیک-بی (S-۷۰ Okhotnik-B)، که با نام "شکارچی" نیز شناخته می‌شود، یک هواپیمای بدون سرنشین جنگی رادارگریز ساخت روسیه است که توسط شرکت سوخو و تحت نظر وزارت دفاع روسیه ساخته شده است. اوخوتنیک-بی توانایی وظایفی مانند شناسایی، جنگ الکترونیک و حملات دقیق را دارد. این پهپاد قرار است هم به صورت فردی و هم در هماهنگی با هواپیماهای سرنشین‌دار، مانند جنگنده نسل پنجم سوخو-۵۷ عمل کند.

تاریخچه توسعه پهپاد اس-۷۰

پروژه اس-۷۰ اوخوتنیک-بی به اوایل دهه ۲۰۱۰ و هدف روسیه برای نوسازی هوانوردی نظامی خود با فناوری‌های پیشرفته بدون سرنشین آغاز شد. سوخو با تکیه بر تجربیات به دست آمده از برنامه سو-۵۷، رهبری این پروژه را بر عهده داشت. این هواپیمای جنگی بدون سرنشین رسماً در سال ۲۰۱۹ رونمایی شد و اولین پرواز آن در همان سال انجام شد.

اوخوتنیک-بی که برای عملیات در محیط‌های بسیار رقابتی طراحی شده است، دارای ویژگی‌های پنهان‌کاری است که به آن اجازه می‌دهد از شناسایی رادار در امان مانده و طیف وسیعی از نقش‌های رزمی را اجرا کند. قرار بود این هواپیمای جنگی بدون سرنشین عنصری کلیدی بر همکاری تیمی هواپیماهای سرنشین‌دار-بدون سرنشین، به ویژه با سو-۵۷، باشد و برد و اثربخشی عملیات هوایی روسیه را افزایش دهد.

پس از چندین دور آزمایش پرواز، اس-۷۰ در سال ۲۰۲۴ وارد خدمت شد. در حالی که جزئیات خاص استفاده رزمی آن همچنان طبقه‌بندی شده است، انتظار می‌رود نقش محوری در عملیات نظامی آینده روسیه، از جمله مأموریت‌هایی که نیاز به قابلیت‌های پنهان‌کاری و برد بلند دارند، ایفا کند. اوخوتنیک-بی برای انجام طیف وسیعی از مأموریت‌ها، از جمله سرکوب پدافند هوایی دشمن، حملات دقیق به اهداف با ارزش بالا و شناسایی میدان نبرد در زمان واقعی طراحی شده است. همچنین در ظرفیت جنگ الکترونیک نیز عمل می‌کند و قادر به ایجاد اختلال در سیستم‌های دشمن یا انجام حملات سایبری با هماهنگی سایر پلتفرم‌ها است.

از نظر ماموریت‌ها و نقش‌ها، هواپیمای اس-۷۰ اوخوتنیک-بی بسیار تطبیق‌پذیر است. توانایی آن در انجام عملیات SEAD به آن اجازه می‌دهد تا سیستم‌های راداری و موشکی دشمن را خنثی کند و نیروهای روسی را قادر می‌سازد تا با خیال راحت‌تری وارد حریم هوایی دشمن شوند. این هواپیما به عنوان یک پلتفرم حمله، می‌تواند مهمات هدایت‌شونده دقیق را در بردهای طولانی به اهداف استراتژیک شلیک کند. قابلیت‌های شناسایی هواپیمای جنگی بدون سرنشین همچنین اطلاعات حیاتی بلادرنگ را فراهم می‌کند که می‌تواند در سراسر میدان نبرد به اشتراک گذاشته شود. ترکیب اس-۷۰ اوخوتنیک-بی آن را به یک عامل تقویت‌کننده نیرو تبدیل می‌کند و به تیم‌های سرنشین‌دار-بدون سرنشین اجازه می‌دهد تا در ماموریت‌های هماهنگی برتری هوایی و جنگ الکترونیک شرکت کنند.بال

موتور پهپاد اس-۷۰ روسیه

این هواپیمای جنگی بدون سرنشین از یک موتور توربوفن AL-۳۱F که از جنگنده سو-۲۷ گرفته شده است، نیرو می‌گیرد.

قابلیت‌های پروازی پهپاد اس-۷۰

هواپیمای بدون سرنشین اس-۷۰ اوخوتنیک-بی قادر است به سرعت‌هایی تا ۱۰۰۰ کیلومتر بر ساعت یا تقریباً ۰.۸ ماخ برسد که به آن امکان می‌دهد در ماموریت‌های ضربتی و شناسایی با سرعت بالا شرکت کند. شعاع رزمی این پهپاد تا ۴۰۰۰ کیلومتر است که دسترسی عملیاتی قابل توجهی را فراهم می‌کند و به آن اجازه می‌دهد بدون نیاز به سوخت‌گیری در هوا، در اعماق خطوط دشمن فعالیت کند.

این پهپاد همچنین قادر به پرواز در ارتفاع تا ۱۲۰۰۰ متر است که آن را بالاتر از برد مؤثر بسیاری از سیستم‌های دفاع هوایی زمینی موجود قرار می‌دهد. استقامت پروازی این پهپاد برای ماموریت‌های طولانی طراحی شده است و به آن اجازه می‌دهد در فضای هوایی مورد مناقشه پرسه زده و اطلاعات جمع‌آوری کند یا برای مدت زمان طولانی حملات را انجام دهد.

مشخصات فنی کلی اس-۷۰ اوخوتنیک-بی

نوع: هواپیمای بدون سرنشین رزمی با قابلیت پنهانکاری

کشور طراح: روسیه

کاربر: روسیه

بار مفید: ۲۰۰۰ تا ۲۸۰۰ کیلوگرم

تسلیحات| بمب‌های هدایت‌شونده دقیق / موشک‌های هوا به زمین / موشک‌های هوا به هوا

سرعت: حداکثر سرعت: حدود ۱۰۰۰ کیلومتر بر ساعت (۶۲۰ مایل در ساعت)

وزن| وزن خالی: ۱۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ کیلوگرم / حداکثر وزن برخاست: ۲۵۰۰۰ کیلوگرم

برد: ۶۰۰۰ کیلومتر

ابعاد: طول: ۱۴.۰ متر؛ ارتفاع: ۳.۰ تا ۴.۰ متر؛ طول بال‌ها: ± ۲۰.۰ متر

منبع: اطلاعات آنلاین