رئیس جمهور با بیان اینکه ساختن مدرسه قدم اول در ارتقای نظام آموزشی است، گفت: مهم‌تر از ساختن مدرسه، آن‌چیزی است که در مدارس اتفاق می‌افتد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «مسعود پزشکیان» پیش از ظهر امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ در «جشنواره ملی اصلاح روش‌های آموزش و تحول در محیط‌های یادگیری» با حضور مدیران مدارس ابتدایی، متوسطه و منتخبان کشوری، ضمن تبریک هفته وحدت، با بیان اینکه همه جوامع به دنبال کشف و استخراج منابع و معادن طبیعی در راستای تولید ثروت و آبادانی کشورشان هستند، اظهار داشت: معلمان در همه دنیا، با اصلی‌ترین دارایی‌ها و منبع ثروت کشورها سر و کار دارند و کار آنها استخراج، فرآوری و شکوفا کردن استعداد فرزندان و آینده‌سازان کشورها است.

رئیس جمهور با بیان اینکه فرزندان این سرزمین، گرانقیمت‌تر از هر معدن و منبع ثروتی هستند، افزود: متاسفانه تا کنون آنگونه که شایسته بوده به پرورش و شکوفا کردن استعدادهای این دارایی عظیم و بی‌همتا توجه نشده و نباید اجازه دهیم این روند تداوم یابد. ساختن و آباد کردن فردای جامعه در گرو تربیت صحیح فرزندان ماست؛ اگر این بچه‌ها به شکل صحیح پرورش یابند، به جای سودای جلای وطن، دغدغه آنها ماندن، تلاش کردن، رفع مشکلات و آباد کردن میهن خودشان خواهد بود.

وی تصریح کرد: استعدادهای نهفته در ذهن، اندیشه و جسم این بچه‌ها، طلای ناب و خالص است که اگر کشف نشده و به شکل صحیح پرورش نیابد، یا بلااستفاده می‌ماند یا به جای صرف شدن برای رشد و اعتلای کشور و مردم خودمان، در اختیار کشورهای دیگر قرار خواهد گرفت.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در وهله اول شما در خط مقدم آموزش و پرورش و بعد ما در جایگاه پشتیبان و حامی نظام آموزشی هستیم که مسئولیت شکوفا کردن این استعدادها و ظرفیت‌ها را برعهده داریم، گفت: شنیدن،تنها یک بعد از آموزش است؛ دیدن موثرتر و شیوه ارائه دادن آنچه آموزش داده شده تاثیرگذارتر از شنیدن و دیدن صرف هستند. کلاس‌های درس باید مسئله‌محور و بر مبنای شنیدن، دیدن و بحث و گفت‌وگو اداره شوند.

پزشکیان همچنین با تاکید بر ضرورت ارائه سیستمی آموزش بر پایه به‌کارگیری روش‌های شنیداری، دیداری و تهیه و ارائه عملی آموزش‌های ارائه شده، خاطرنشان کرد: تاکید بر تهیه و ارائه گزارش از آموزش‌های ارائه شده در کلاس درس، به تحقق دو هدف مهم «مسئله‌محور بودن» و «تکیه بر کارگروهی در کلاس درس» کمک می‌کند و از سوی دیگر باعث ایجاد رقابت و شوق و انگیزه در فراگیری و شیوه ارائه مطالب آموزش داده شده می‌شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه پایه و اساس هر آینده‌ای که برای کشور متصور باشیم، امروز و در کلاس‌های درس بنا گذاشته می‌شود، اظهار داشت: اعتلا و پیشرفت آینده کشور، در گرو آن است که امروز مدارس به عنوان بستر کشف، استخراج و شکوفایی معادن و ذخایر استعداد فرزندان سرزمین‌مان عملکردی صحیح، مسئولانه، بالنده و پویا داشته باشند؛ تحقق این مهم نیز در گرو تغییر در نگاه و رویکرد شما معلمان و نظام آموزشی کشور است.

نسل «Z» متفاوت از ما نیست، ما از آنها عقب مانده‌ایم

وی با بیان اینکه سرعت تغییرات و تحولات در دنیای امروز بسیار بالاست، افزود: این نگاه که جوانان را نسل «Z» بنامیم مورد قبول من نیست، معتقدم این ما هستیم که از آنها عقب مانده‌ایم نه اینکه آنها متفاوت از ما باشند. اگر نتوانیم با بهره‌گیری از روش‌ها، مدل‌ها و ابزارهای نوین خودمان را با تغییرات مستمر و سریع جهان تطبیق دهیم، بیش از پیش از روند تحولات عقب می‌مانیم.

رئیس جمهور با اشاره به نهضت رفع کمبود فضاهای آموزشی در کشور تصریح کرد: ساختن مدرسه قدم اول در اصلاح و ارتقای نظام آموزشی است و مهم‌تر از ساختن مدرسه، آن‌چیزی است که در مدارس اتفاق می‌افتد. ما به شما معلمان دل بسته‌ایم تا با تلاش جمعی نسلی تربیت کنیم که دغدغه اصلی او کشف، استخراج و پرورش استعدادها و ظرفیت‌هایش در مسیر حل مشکلات و پیشرفت کشور باشد، نه اینکه برای مهاجرت به کشوری دیگر تلاش کند، در حالی که والدین و خانواده او در همین کشور گرفتار مشکلات متنوع و متعدد باشند.

پزشکیان با بیان اینکه وقتی دانش‌آموزان و دانشجویان نخبه ما سودای مهاجرت داشته باشند، یعنی آموزش صحیح به آنها ارائه نشده است، گفت: شما می‌توانید این روند را تغییر دهید و ما در دولت همه تلاش خود را برای پشتیبانی از شما در این مسیر به کار گرفته‌ایم.

پیش از سخنان دکتر پزشکیان، وزیر آموزش و پرورش شرحی از اجرای دوره‌های برگزار شده در قالب نهضت تحول در محیط‌های آموزشی و ارتقای توانمندی‌های آموزشی معلمان ارائه کرد.

هنچنین در این مراسم از بسته کلاس شوق‌انگیز شامل ۱۴۰۰ دقیقه محتوای تصویری آموزشی ویژه آموزش و ارتقای توانمندی‌های آموزشی معلمان رونمایی و با حضور رئیس جمهور از ۱۰ برگزیده این جشنواره به نمایندگی از مجموع ۱۰۰ برگزیده جشنواره تقدیر به عمل آمد.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۷ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
چطوری با مدارس 160 ملیون تومانی ، درست کزدن رقابتهای ناسالم و ناعادلانه کنکوری ،جایگزین کردن متمولان ناکارامد بجای متعهدان جان برکف
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۰ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
لعنت خدا و رسولانش بر دزدان ، دروغگویان ، مزدوران و ......
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۰ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
پزشکیان باید وزیر شعار میشد
۲
۱۳
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۰۴:۳۶ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
شما ۸ سال رییس جمهور باشی نهایت که البته ۲ سالشو با حرف به باطل گذروندی. جمله درست این نیست که شما به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور گفتی. اینو باید بگی که باید توی این مدت که روی کاریم با مدیریت صحیح کشوری بسازیم که جوونای با استعداد تمام کشورهای دیگه صف بکشن و برنامه بریزن که بیان داخل ایران زندگی کنن. نگاه به مسائل اینقد میتونه متفاوت باشه
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۴۱ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
تربیت ن رفاه واسایش
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۹ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
حقوق و مزایا و پاداش های مسئولان دولتی و مدیران شرکت های دولتی و شرکت های وزارت نفت را مشخص و اعلام کنید تا بفهمید چرا تولید پایین و تجهیزات قدیمی هستند زندگی جوانان ایرانی را نابود نکنید با مدیران واردات چی
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
شهاب
۲۰:۵۶ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
دلم میسوزه که نسل سوخته ایم
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۴ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
حقوق و پاداش و مزایای مدیران دولتی و شرکت های دولتی و شرکت های وزارت نفت را مشخص و اعلام کنید
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۴ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
جوک نگو
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۸ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
خب تربیت کن
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۳ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
جنگ دوم جهانی بعد ۵ سال تمام شد الان حدود ۴۷ سال است که در یک کشور جنگ زده داریم زندگی می‌کنیم و مثل وسایل برقی در حال استندبای وسط مرگ و زندگی هستیم چطور میشه از این وضعیت خلاص شد؟ مگر با مهاجرت
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۹ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
مشکل از نسل نیست مشکل از مدیریت رانت خواران باند باز آن هست
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۵ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
حذف معافیت سربازی برای افراد با پدر بالای شصت سال را برگردانید ، معافیت پولی سربازی را حذف کنید
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۴ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
بله منی که با ۲۹ سال سابقه در راه آهن نهایتاً ۲۲ میلیون حقوق میگیرم ، یعنی نسل جدید هرگز حاضر به انجام کاری نیست که نهایتاً بعداز سالها هنوز هشتش گرو نه باشه.
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۳ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
تا وقتی که دغدغه معیشت و رفاه داشته باشن ملت میخان فرار کنن
بابا یه کیش رفتن شده آرزو اونوقت میخای ملت آماده مهاجرت نباشن
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۴ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
جوانان دغدغه مهاجرت ندارن.....قصدشون اینکه فرزندان شما تو غربت احساس تنهایی نکنن...بخدا!!!
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۰ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
آقای پزشکیان، اولین قدم در پیشگیری از مهاجرت، ایجاد امید غیر شعاری در نسل جوان است. امید به اشتغال، درآمد، مسکن ارزان و مناسب و ...
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۳ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
نمیخواد نسل تربیت کنید مملکت رو سرو سامان بدهید اگر میتوانید. مملکتی که هشتش گرو نهش باشد چرا باید نسل جدیدش متحمل خسارت شود حال آنکه وزرا و متملکان در ناز و نعمت هستند.
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۹ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
تربیت ن معیشت ورفاه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۸ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
نه اینکه تو کشور برای نخبه ها راه باز هست برای پیشرفت اینقدر سنگ اندازی می‌شود جلو پاشون تا دلشون بخواد فرار کنند بروند
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۵ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
با این مملکت داری بعیده
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۹ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
تربیت نسل؟ ما خوب تربیت شدیم! شما شرایط رو مهیا نکردید!
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۷ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
فعلا که همه در حال فرارند.
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۲ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
مشکلات اقتصادی رو درست کنید کسی مهاجرت نمیکنه
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۰ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
با چه امیدی ،با چه آینده ای؟
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۹ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
این افراد وجود دارند ولی کسی از اونها استفاده نکرده و به هدر رفته اند متاسفانه. کسانیکه هم تلاش می کنند و هم دوست دارند برای کشور کار کنند
۰
۳
پاسخ دادن
Denmark
منصور
۱۸:۳۷ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
یعنی نمیدونی چرا مهاجرت میکنن
شما خودتان را درست کنید / قول میدم دیگه مهاجرت نکنن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۷ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
هر کاری که کنید یه عده هستند که عشق خارج کشتتشون کاری هم نمیشه کرد
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۸ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
تفاوت بسیار زیاد امکانات آموزشی و معلمان با تجربه تر در بین مدارس خاص و عمومی خودش ضد عدالته و ختما به شکاف طبقاتی ناشی از بهره مندی علمی غیر عادلانه منجر میشه که تا حدودی هم شده و در حال گسترشه، طبقه خیلی خاص با تعداد معدود که تبدیل به صاحبان ثروت و به تبع اون قدرت میشن و بقیه هم فقط ناظر....
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۴ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
بیشترین سودای مهاجرت متعلق به نخبگانی است که با هزینه این مردم و کشور استعداد خدادادشون شکوفا شده اما متاسفانه بعد از موفقیت در المپیادهای جهانی و ملی و برخی دیگر بعد از یک دوره تحصیلات دانشگاهی در دانشگاه های بهره مند از اساتید با تجربه تر و امکانات آموزشی بیشتر، مهاجرت میکنند و هزینه از ما، بهره برای خارجی ها( اروپا و آمریکا)...این واقعا درست نیست و ظلم به کشور و مردم میشه!!!
خب اگه کسی نمیخواد تو ایران زندگی کنه از همون اول تحصیل بره خارج، اینجوری نه ما ضرر میکنیم، ایشونم به خواسته ش رسیده!!!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۶ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
عجب حرفی، این استدلالها بعیده از میزان تحصیلاتون، شما مملکت رو درست کنید کسی سودای مهاجرت به سرش نمیزنه. جناب دکتر پزشکیان، نسل بشر یکبار زندگی میکنه با عمری محدود. بنابر این حقشه که از حد اقل امکانات یک زندگی عادی بهره مند بشه، نسل جوان نمیتونه اونقدر منتظر بمونه که شما کی هوس اصلاح امور کشور کنید. وقتی این حد اقلها در مملکت خودمان برای جوانان شده حسرت و آرزو باید بپذیرید که حق دارند باقیمانده عمرشان را بردارند و بروند جایی که این مشکلات را نداشته باشند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۲ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
باید دید چه امکاناتی برایشان فراهم می کنید و چجوری باهاشون رفتار میکنید که مهاجرت می‌کنند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۱ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
نخبه ها بیکار و پخمه ها سرکار و مشغول غارت کشور و منابع
انتظار دارید بمونن،ما هم که موندیم پول نداریم از دست حکومت و شما فرار کنیم
۰
۳
پاسخ دادن
Czechia
پرسنال
۱۸:۰۲ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
چه راحت مردم گول خوردن و به این رای دادن. تا اومد دریاچه خشکید. مشکل از خود ماست که انتخاب های اشتباه انجام دادیم. بهمون سراب نشون میدن زود گول میخوریم. مشکل از ما مردمه.
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۷ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
کاش قبل از حرف زدن فکر هم بکنید.بعید میدونم نسلی دلش بخواد اواره ی کشور دیگه بشه در حالی که کشور خودش اباد و درست باشه.هی میگید بمونید و بسازید.مگه اقازاده های رانت خوار و بیسواد شما اجازه میدن؟؟
۰
۳
پاسخ دادن
