باشگاه خبرنگاران جوان - «مسعود پزشکیان» ظهر امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، در آیین «افتتاح باند شرقی منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال» ضمن تبریک هفته وحدت، با بیان اینکه امیدوارم هفته وحدت شعاری، جلسه‌ای و اداری نبوده و درونی باشد، اظهار داشت: در هفته وحدت باید بتوانیم به شکل واقعی وحدت و انسجام را در کشور، جامعه‌، در شهرمان و در هر جایی که هست عملا اجرا کنیم. ۴۰ سال است که در تئوری و نظر از وحدت می‌گوییم، اما دائم دعوا می‌کنیم؛ باید دعوا نکنیم، بلکه دست به دست هم دهیم، چرا که اگر دست به دست هم دهیم، قطعا می‌توانیم مشکلات کشور را خیلی راحت حل کنیم.

رئیس جمهور با تشکر از همه مهندسان، کارگران، کارشناسان و همه کسانی که برای اجرای این پروژه تلاش کردند، افزود: مسئله‌ای که همواره ذهن من را به خود مشغول کرده این است که چرا ما از برخی کشورها عقب‌تر هستیم و چرا نباید پیشرفت‌های آنها را داشته باشیم. از همین رو همیشه در مسیر چنین تفکری زندگی و تلاش کرده‌ام و هیچ‌گاه راضی به این نبودم که از کسی عقب‌تر باشم. امروز هم در حوزه‌های مختلف از جمله همین راه‌سازی چطور می‌شود که یک پروژه مثلا راه‌سازی در دنیا در مدت یک یا دو سال اجرا می‌شود و در اینجا ۲۰ سال به طول می‌انجامد؛ اشکال کار کجاست و چه کار باید بکنیم که حل کنیم؟

پزسکیان با بیان اینکه معطل شدن کار در ساختار اداری که گاها یک تا دو سال به درازا می‌کشد، هیچ منطق و توجیهی ندارد، تصریح کرد: این مسائل در دنیا حل شده و ما هم می‌توانیم با همکاری یکدیگر آن را حل کنیم. باید تصمیم بگیریم در عین حال که مراقب باشیم محیط زیست را نیز تخریب نکنیم، راه درست را نیز پیدا کنیم. راه‌های صحیح در دنیا پیدا شده و ما باید به سرعت عقب‌ماندگی‌ها در این زمینه را برطرف کنیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه باید بررسی شود که ساخت چنین مسیرهایی در دنیا چقدر زمان می‌برد و ما نیز نباید از آن عقب‌تر باشیم، گفت: ما در دولت آماده هرگونه تعاملی هستیم. یعنی آماده‌ایم تمام موانعی را که وجود دارد، برطرف کنیم. تامین ابزار و تجهیزات قابل حل است. می‌شود از مسیر پیمان‌های منطقه‌ای مثل بریکس، شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، این تجهیزات را تامین کرد و حتی از تجربیات و توانمندی‌های آنها نیز بهره گرفت.

پزشکیان با تاکید بر اینکه اجرای این پروژه نشان می‌دهد که شما ذهن بسته‌ای ندارید و با یک چشم‌انداز بسیار باز و بلندی این کار را انجام داد، خاطرنشان کرد: برای بقیه کارها هم انتظار داریم این کار را بکنید. ما هم آماده‌ هستیم که کمک‌تان کنیم؛ آماده‌ایم هر مانعی که وجود دارد از مسیر برداریم. ۵۰ کیلومتر مسیر عدد بزرگی نیست، نمی‌دانم چه کار می‌خواهید بکنید که به ۴ یا ۵ سال زمان نیاز داشته باشد، ولی معتقدم وقتی تصمیم بگیرید، راحت می‌شود آن را حل کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه می‌شود موانع را حذف کرد، اظهار داشت: خیلی وقت‌ها مانع خود ما هستیم، اما اینجا می‌گویم که ما در خدمت شما هستیم تا هر مانعی که وجود دارد به سرعت برطرف کنیم. هر مشکلی که به ما در دولت منعکس شود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع خواهیم کرد، چرا که هر روز تکمیل زودتر این پروژه شاید میلیاردها تومان منفعت داشته باشد و از مصرف بیشتر بنزین و آلودگی هوا و تبعات دیگر جلوگیری کند.

وی با تاکید بر اینکه همه ما مسئولان دولتی باید مشکل مردم را به مثابه مشکل خودمان ببینیم، افزود: در دوره‌ای که رئیس دانشگاه بودم، به کارکنان آنجا می‌گفتم طوری به مشکلات و مراجعات مردم رسیدگی کنید که اگر روزی خدای ناکرده کار خودتان به این مرکز درمانی افتاد، انتظار دارید به شما رسیدگی شود. امیدوارم با همین نگاه بتوانیم خدمتگزار شایسته‌ای برای مردم باشیم و مردم از ما راضی باشند تا خدا هم از ما راضی باشد.