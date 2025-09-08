رئیس جمهور در مراسم افتتاح باند شرقی منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال با تاکید بر اینکه اجرای چنین پروژه‌هایی نباید ده‌ها سال به طول بیانجامد، گفت: باید از تجارب جهانی بهره بگیریم.

باشگاه خبرنگاران جوان - «مسعود پزشکیان» ظهر امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، در آیین «افتتاح باند شرقی منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال» ضمن تبریک هفته وحدت، با بیان اینکه امیدوارم هفته وحدت شعاری، جلسه‌ای و اداری نبوده و درونی باشد، اظهار داشت: در هفته وحدت باید بتوانیم به شکل واقعی وحدت و انسجام را در کشور، جامعه‌، در شهرمان و در هر جایی که هست عملا اجرا کنیم. ۴۰ سال است که در تئوری و نظر از وحدت می‌گوییم، اما دائم دعوا می‌کنیم؛ باید دعوا نکنیم، بلکه دست به دست هم دهیم، چرا که اگر دست به دست هم دهیم، قطعا می‌توانیم مشکلات کشور را خیلی راحت حل کنیم.

رئیس جمهور با تشکر از همه مهندسان، کارگران، کارشناسان و همه کسانی که برای اجرای این پروژه تلاش کردند، افزود: مسئله‌ای که همواره ذهن من را به خود مشغول کرده این است که چرا ما از برخی کشورها عقب‌تر هستیم و چرا نباید پیشرفت‌های آنها را داشته باشیم. از همین رو همیشه در مسیر چنین تفکری زندگی و تلاش کرده‌ام و هیچ‌گاه راضی به این نبودم که از کسی عقب‌تر باشم. امروز هم در حوزه‌های مختلف از جمله همین راه‌سازی چطور می‌شود که یک پروژه مثلا راه‌سازی در دنیا در مدت یک یا دو سال اجرا می‌شود و در اینجا ۲۰ سال به طول می‌انجامد؛ اشکال کار کجاست و چه کار باید بکنیم که حل کنیم؟

پزسکیان با بیان اینکه معطل شدن کار در ساختار اداری که گاها یک تا دو سال به درازا می‌کشد، هیچ منطق و توجیهی ندارد، تصریح کرد: این مسائل در دنیا حل شده و ما هم می‌توانیم با همکاری یکدیگر آن را حل کنیم. باید تصمیم بگیریم در عین حال که مراقب باشیم محیط زیست را نیز تخریب نکنیم، راه درست را نیز پیدا کنیم. راه‌های صحیح در دنیا پیدا شده و ما باید به سرعت عقب‌ماندگی‌ها در این زمینه را برطرف کنیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه باید بررسی شود که ساخت چنین مسیرهایی در دنیا چقدر زمان می‌برد و ما نیز نباید از آن عقب‌تر باشیم، گفت: ما در دولت آماده هرگونه تعاملی هستیم. یعنی آماده‌ایم تمام موانعی را که وجود دارد، برطرف کنیم. تامین ابزار و تجهیزات قابل حل است. می‌شود از مسیر پیمان‌های منطقه‌ای مثل بریکس، شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، این تجهیزات را تامین کرد و حتی از تجربیات و توانمندی‌های آنها نیز بهره گرفت.

پزشکیان با تاکید بر اینکه اجرای این پروژه نشان می‌دهد که شما ذهن بسته‌ای ندارید و با یک چشم‌انداز بسیار باز و بلندی این کار را انجام داد، خاطرنشان کرد: برای بقیه کارها هم انتظار داریم این کار را بکنید. ما هم آماده‌ هستیم که کمک‌تان کنیم؛ آماده‌ایم هر مانعی که وجود دارد از مسیر برداریم. ۵۰ کیلومتر مسیر عدد بزرگی نیست، نمی‌دانم چه کار می‌خواهید بکنید که به ۴ یا ۵ سال زمان نیاز داشته باشد، ولی معتقدم وقتی تصمیم بگیرید، راحت می‌شود آن را حل کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه می‌شود موانع را حذف کرد، اظهار داشت: خیلی وقت‌ها مانع خود ما هستیم، اما اینجا می‌گویم که ما در خدمت شما هستیم تا هر مانعی که وجود دارد به سرعت برطرف کنیم. هر مشکلی که به ما در دولت منعکس شود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع خواهیم کرد، چرا که هر روز تکمیل زودتر این پروژه شاید میلیاردها تومان منفعت داشته باشد و از مصرف بیشتر بنزین و آلودگی هوا و تبعات دیگر جلوگیری کند.

وی با تاکید بر اینکه همه ما مسئولان دولتی باید مشکل مردم را به مثابه مشکل خودمان ببینیم، افزود: در دوره‌ای که رئیس دانشگاه بودم، به کارکنان آنجا می‌گفتم طوری به مشکلات و مراجعات مردم رسیدگی کنید که اگر روزی خدای ناکرده کار خودتان به این مرکز درمانی افتاد، انتظار دارید به شما رسیدگی شود. امیدوارم با همین نگاه بتوانیم خدمتگزار شایسته‌ای برای مردم باشیم و مردم از ما راضی باشند تا خدا هم از ما راضی باشد.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، افتتاح آزادراه
خبرهای مرتبط
پزشکیان: باید نسلی تربیت کنیم که دغدغه پیشرفت کشور داشته باشد نه سودای مهاجرت
پزشکیان: از ظرفیت بریکس و شانگهای استفاده کنیم
پیام تبریک دکتر پزشکیان به مناسبت سالگرد استقلال تاجیکستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لغو اتوماتیک‌وار مصوبه مجلس برای خروج از NPT در صورت فعال نشدن مکانیسم ماشه
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۱۷ شهریور
مشکل مسلمانان آمریکا و اسرائیل نیست بلکه تفرقه بین جوامع اسلامی است
نشست مشترک ایران و عراق با هدف حل مشکلات گذرگاه‌های مرزی
پزشکیان: از ظرفیت بریکس و شانگهای استفاده کنیم
موافقت مجلس با بررسی افزایش تاب‌آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی
رسیدگی به طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تأمین نیاز‌های غذایی در شرایط جنگی و بحرانی در دستورکار مجلس
برنامه دولت برای افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت در سال جاری
راستینه: برای حق پخش تلویزیونی، ردیف بودجه تعریف می‌شود
تکلیف مجلس به دولت برای گسترش رشته‌های ورزشی دریامحور
آخرین اخبار
سردار ایزدی: هرچه با قدرت بیشتر کار کنیم، مشت نظام محکم‌تر می‌شود
پزشکیان: برای تسریع در اجرای پروژه‌ها از تجارب جهانی بهره بگیریم
پزشکیان: باید نسلی تربیت کنیم که دغدغه پیشرفت کشور داشته باشد نه سودای مهاجرت
جنگ غزه و موضوع هسته‌ای ایران، محور‌های گفت‌وگوی وزرای خارجه ایران و مصر
قالیباف کسب مقام نایب قهرمانی تیم ملی ووشو ایران را تبریک گفت
عارف: نباید با ورود علم و فناوری‌ها مقابله کنیم
تأکید ایران و عراق بر تقویت روابط اقتصادی و مرزی/ امضای سند ۲۱بندی همکاری
پیام تبریک دکتر پزشکیان به مناسبت سالگرد استقلال تاجیکستان
پزشکیان: از ظرفیت بریکس و شانگهای استفاده کنیم
عارف: مسیر اجرای برنامه هفتم خوب پیش رفته است
نشست مشترک ایران و عراق با هدف حل مشکلات گذرگاه‌های مرزی
محدودیت زمانی برای بررسی لایحه CFT وجود ندارد
«۱۷ شهریور» آزمونی الهی بود و مردم ایران برای آرمان‌هایشان از جان گذشتند
اعلام وصول نمایندگان مجلس از ۴ وزیر
مشکل مسلمانان آمریکا و اسرائیل نیست بلکه تفرقه بین جوامع اسلامی است
پیام فرمانده نیروی دریایی سپاه به مناسبت هفته وحدت
برنامه دولت برای افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت در سال جاری
تکلیف مجلس به دولت برای گسترش رشته‌های ورزشی دریامحور
راستینه: برای حق پخش تلویزیونی، ردیف بودجه تعریف می‌شود
باید نسبت به توطئه‌ها بسیار هوشیار عمل کرد
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۱۷ شهریور
موافقت مجلس با بررسی افزایش تاب‌آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی
رسیدگی به طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تأمین نیاز‌های غذایی در شرایط جنگی و بحرانی در دستورکار مجلس
لغو اتوماتیک‌وار مصوبه مجلس برای خروج از NPT در صورت فعال نشدن مکانیسم ماشه
قالیباف: مجلس حق پخش مسابقات ورزشی را به رسمیت شناخت
دیدار رهبر جریان حکمت ملی عراق با وزیر امور خارجه
هیئت پارلمانی ایران به لبنان سفر می‌کند
پزشکیان: توصیه‌های رهبر انقلاب نصب العین مسئولان کشور است
تحول آموزش عالی با محوریت هوش مصنوعی ضروری است
مرحله جدید کالابرگ الکترونیکی بزودی آغاز می‌شود