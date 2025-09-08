باشگاه خبرنگاران جوان - کولر در روزهای گرم تابستان می‌تواند مانند نجات‌دهنده باشد؛ دما را کنترل می‌کند و رطوبت را تنظیم می‌کند تا محیط داخل ساختمان قابل تحمل شود.

با این حال، برخی افراد حتی در هوای بسیار گرم از کولر استفاده نمی‌کنند، زیرا می‌ترسند باعث بیماری شود. این ترس کاملاً بی‌پایه نیست. اگر کولر خراب باشد یا به درستی نگهداری نشود، می‌تواند آلوده به میکروب‌های عفونی شود و به منبع احتمالی بیماری‌های هوابرد تبدیل شود – از سرماخوردگی معمولی تا ذات‌الریه.

«سندروم ساختمان بیمار» به مجموعه علائمی گفته می‌شود که پس از گذراندن زمان طولانی در محیط‌های دارای کولر ایجاد می‌شوند. علائم شامل سردرد، سرگیجه، گرفتگی یا آبریزش بینی، سرفه مداوم، تحریک پوست یا جوش، مشکل در تمرکز و خستگی است.

این سندروم بیشتر در افرادی که در محیط‌های اداری کار می‌کنند دیده می‌شود، اما هر کسی که ساعات طولانی در ساختمان‌های دارای کولر (مانند بیمارستان‌ها) باشد، می‌تواند دچار آن شود. علائم معمولاً با ترک ساختمان کاهش می‌یابند.

مطالعه‌ای در هند (۲۰۲۳) نشان داد افرادی که ۶ تا ۸ ساعت در روز در دفاتر دارای کولر کار می‌کردند، علائم بیشتری از سندروم ساختمان بیمار داشتند و عملکرد ریه آن‌ها ضعیف‌تر بود و بیشتر از کار غیبت داشتند.

کولرهای خراب می‌توانند آلرژن‌ها، مواد شیمیایی و میکروب‌های هوابرد را وارد محیط کنند. همچنین بخارات شیمیایی ناشی از مواد تمیزکننده یا مبردها می‌توانند سیستم تنفسی را تحریک کنند.

باکتری لژینلا پنوموفیلا می‌تواند باعث بیماری لژینوز شود که عفونت ریه است و معمولاً در مکان‌های عمومی آلوده مانند هتل‌ها، بیمارستان‌ها و دفاتر رخ می‌دهد.

قارچ‌هایی مانند آسپرژیلوس و پنیسیلیوم در سیستم‌های تهویه بیمارستان‌ها تجمع پیدا می‌کنند و می‌توانند برای افراد آسیب‌پذیر خطرناک باشند.

ویروس‌ها نیز ممکن است از طریق کولر منتقل شوند؛ مثلاً یک مطالعه نشان داد کودکان یک کلاس مهدکودک در چین از طریق کولر به ویروس نوروویروس مبتلا شدند و دچار گاستروانتریت شدند.

با این حال، کولرهای هوا می‌توانند به کاهش انتشار ویروس‌های هوابرد کمک کنند؛ به شرطی که سیستم‌ها به‌طور منظم تمیز و سرویس شوند.

رطوبت پایین ناشی از کولر می‌تواند غشاهای مخاطی بینی و گلو را خشک کند و مقاومت بدن در برابر باکتری‌ها و قارچ‌ها کاهش یابد.

منبع: اطلاعات آنلاین