محمدحسین کبادی معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شاهد اتفاق بسیار بزرگی در حوزه توسعه مراکز آنست و افزودن سگ‌های جدید به ناوگان تجسس هستیم.

وی با اشاره به آموزش‌های تخصصی این سگ‌ها، افزود: مجموعه‌ای از سگ‌های جدید به مدت دو سال تحت آموزش‌های تخصصی زیر نظر زبده‌ترین مربیان جمعیت هلال احمر که در گذشته دوره‌های تخصصی را زیر نظر صلیب سرخ جهانی گذرانده‌اند، قرار می‌گیرند.

کبادی به عملکرد درخشان سگ‌های تجسس در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: این سگ‌ها در شرایط دشوار محیطی، شلوغی‌ها و درگیری‌ها عملکردی بی‌نظیر داشتند و توانستند بسیاری از عزیزان و پیکر‌ها را پیدا کنند.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات، رویکرد جدید آموزش‌ها را بر اساس حوادث نوظهور و شرایط نامتعارف و استرس‌زای محیطی دانست و تصریح کرد: مربیان، تمرینات ویژه‌ای را با این سگ‌ها برای مواجهه با این شرایط برگزار می‌کنند.

وی با بیان اینکه مراکز آنست در تمامی استان‌های کشور و به طور ویژه در کلان‌شهر تهران فعال هستند، آمار سگ‌های زنده‌یاب در کشور را ۱۱۰ قلاده اعلام کرد و افزود: با حمایت‌های صورت گرفته، ظرفیت سگ‌های زنده‌یاب به حدود ۱۶۰ قلاده افزایش خواهد یافت که این به معنای ۵۰ درصد ارتقای توان عملیاتی است.

کبادی همچنین به تهیه تجهیزات نوین برای مربیان و سگ‌ها، راه‌اندازی یک کلینیک تخصصی دامپزشکی با قابلیت انجام عمل جراحی، و ارائه خدمات دامپزشکی داوطلبانه به سگ‌ها در تمامی مراکز استان‌ها اشاره کرد.

وی در پایان با تاکید بر کیفیت و توان عملیاتی مراکز سگ‌های زنده‌یاب جمعیت هلال احمر، اظهار کرد: امروز به جرئت می‌توان گفت که مراکز سگ‌های زنده‌یاب هلال احمر از نظر کیفیت و توان عملیاتی در سطح جهان جزو برترین‌ها هستند و ما آماده برگزاری دوره‌های آموزشی برای سایر کشور‌ها هستیم.