باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی در نشست خبری امروز با بیان اینکه تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی از مسائل استراتژیک کشورهاست، گفت: قدرت و استقلال کشور وابسته به قدرت غذایی آن بوده و کشاورزان ما علیرغم محدودیتها در خط مقدم تلاش میکنند تا مردم دچار مشکل و چالش در معیشت نشوند.
وی با بیان اینکه پایداری آب برای تولید پایدار و توسعه کشاورزی حیاتی بوده است، افزود: اهمیت پایداری آب برای کشاورزان ما بسیار ملموس است، از این رو حل مشکلات آب و افزایش بهرهوری نیازمند زمان، آموزش، برنامهریزی و هماهنگی حاکمیتی است و نمیتوان یک شبه به نتیجه رسید.
عالمی با اشاره به محدودیتهای منابع مالی و تأمین انرژی گفت: شرکتهای پتروشیمی در سالهای اخیر میزان منابع مالی مورد نیاز را ارائه نکرده و وزارت نیرو نیز هماهنگی لازم در تأمین برق چاههای کشاورزی و مدیریت آب نداشته است که این باعث سردرگمی کشاورزان شده است.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاهها بیان کرد: این نمایشگاهها میتوانند کشاورزان را با روشها و تکنولوژیهای نوین آشنا کرده و بهرهوری آنها را افزایش دهند.
عالمی از کشاورزان خواست در این نمایشگاه حضور یافته و از فرصتهای آن بهره ببرند و همچنین از شرکتهای دانشبنیان دعوت کرد با ارائه راهکارها و فناوریها، به توسعه پایدار بخش کشاورزی کمک کنند.