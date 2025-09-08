باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز دوشنبه تصمیم واشنگتن برای اعمال محدودیتهای ویزا برای اتباع کشورهای آمریکای مرکزی را محکوم کرد و ایالات متحده را به «زورگویی به کوچکها» متهم نمود.
لین در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که پکن «حملههای بیاساس، دیپلماسی اجباری و دخالت ایالات متحده در روابط چین با این کشورها» را تقبیح میکند.
او تأکید کرد: «تبدیل ویزا به سلاح، افراد خردمند را نخواهد ترساند. همچنین مانع از رشد شکوفای روابط بین چین و کشورهای آمریکای مرکزی نخواهد شد.»
وی تصریح کرد که هدف پکن «مشارکت در رفاه محلی و ارائه منافع ملموس به مردم این کشورها» است، به رغم مخالفت آمریکا.
واشنگتن پیش از این ادعا کرده بود که محدودیتهای جدید ویزا بخشی از استراتژی گسترده تر دونالد ترامپ برای مقابله با نفوذ پکن در آمریکای مرکزی و وادار کردن به پاسخگویی کسانی است که با حزب کمونیست چین (CCP) برای تضعیف ثبات منطقهای همکاری میکنند.
منبع: رویترز