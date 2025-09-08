باشگاه خبرنگاران جوان - گروه جهادی تخصصی عاشورائیان شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی به منظور رفاه حال شهروندان اقدام به ارائه خدمات دندانپزشکی، پزشکی و دارویی رایگان کردند. این مراسم با حضور تاجری بخشدار بخش مرکزی هریس؛ اسمعیلی رئیس بیمه سلامت شهرستان، سرهنگ عبادی فرمانده محترم سپاه ناحیه هریس و خانم دکترعدل رئیس محترم شبکه بهداشت ودرمان شهرستان هریس برگزار شد. همچنین این مراسم با مشارکت معاونت بسیج سازندگی سپاه ناحیه هریس، موکب شهدای شهرستان هریس، حوزه‌های مقاومت بسیج شهدای شهری و فاطمه الزهرا سپاه ناحیه هریس، بهداری سپاه و شبکه بهداشت و درمان شهرستان هریس در دبیرستان مردانی آذر این شهرستان صورت گرفت.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.