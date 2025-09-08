شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری از اقدامات پزشکی جهادگران شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - گروه جهادی تخصصی عاشورائیان شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی به منظور رفاه حال شهروندان اقدام به ارائه خدمات دندانپزشکی، پزشکی و دارویی رایگان کردند. این مراسم با حضور تاجری بخشدار بخش مرکزی هریس؛ اسمعیلی رئیس بیمه سلامت شهرستان، سرهنگ عبادی فرمانده محترم سپاه ناحیه هریس و خانم دکترعدل رئیس محترم شبکه بهداشت ودرمان شهرستان هریس برگزار شد. همچنین این مراسم با مشارکت معاونت بسیج سازندگی سپاه ناحیه هریس، موکب شهدای شهرستان هریس، حوزه‌های مقاومت بسیج شهدای شهری و فاطمه الزهرا سپاه ناحیه هریس، بهداری سپاه و شبکه بهداشت و درمان شهرستان هریس در دبیرستان مردانی آذر این شهرستان صورت گرفت.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

مهرورزی جهادگران هریس به مردم با ارائه خدمات پزشکی

مهرورزی جهادگران هریس به مردم با ارائه خدمات پزشکی

مهرورزی جهادگران هریس به مردم با ارائه خدمات پزشکی

مهرورزی جهادگران

اقدامات جهادی

مهرورزی جهادگران هریس

مهرورزی جهادگران هریس به مردم با ارائه خدمات پزشکی

مهرورزی جهادگران هریس

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: گروه جهادی ، جهادگران ، خدمات پزشکی
خبرهای مرتبط
اعزام دانش آموزان زائر اولی علی آباد کتول به کربلای معلی از لنز دوربین شهروندخبرنگار
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
گزارش تصویری از ویزیت رایگان پزشکی و دارویی در شهر کلوانق هریس
شهروندخبرنگار کربلای معلی؛
مجالس شبیه‌خوانی در کربلا برگزار شد + عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نگاهی به زیباترین پدیده سال در آسمان پایتخت + فیلم
گزارش تصویری از ماه گرفتگی «ماه خونین » در آسمان شهر صالح آباد
جلوه گری ماه در آسمان روستای گردشگری توآباد + عکس
جاده بهشتی اما خسارت زا در مسیر پونل به خلخال
بیوگاز؛ تکنیکی در راستای بهره وری و افزایش تولید محصولات کشاورزی + عکس
نیروهای آموزگاری و دبیری همچنان در انتظار تبدیل وضعیت
فیلمی از مراسم اختتامیه هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران در اهر
قطعی طولانی مدت برق اهالی دهکده بریم آبادان را رنجیده خاطر کرد
آخرین اخبار
قطعی طولانی مدت برق اهالی دهکده بریم آبادان را رنجیده خاطر کرد
نیروهای آموزگاری و دبیری همچنان در انتظار تبدیل وضعیت
جلوه گری ماه در آسمان روستای گردشگری توآباد + عکس
فیلمی از مراسم اختتامیه هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران در اهر
بیوگاز؛ تکنیکی در راستای بهره وری و افزایش تولید محصولات کشاورزی + عکس
نگاهی به زیباترین پدیده سال در آسمان پایتخت + فیلم
جاده بهشتی اما خسارت زا در مسیر پونل به خلخال
گزارش تصویری از ماه گرفتگی «ماه خونین » در آسمان شهر صالح آباد
معلمان حق التدریس در پیچ و خم تبدیل وضعیت
کارکنان شورای حل اختلاف در انتظار تبدیل وضعیت