میدری گفت: هدف اصلی دولت، افزایش سهم تعاونگران از تولید ملی از طریق رشد طبیعی و تکاملی آنها و نه رویکردهای دستوری است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ احمد میدری که روز دوشنبه بصورت برخط(آنلاین) در مراسم بهرهبرداری از ۴۲ طرح تعاونی و تجلیل از تعاونیهای برتر اصفهان، در سالن «میلاد» شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه یک آموزش و پرورش این کلانشهر سخن میگفت، افزود: هرچند درباره اهمیت بخش تعاون بسیار سخن گفته شده است، اما میان آنچه امروز شاهد آن هستیم و اهداف تعیین شده بویژه سهم ۲۵ درصدی تعاونیها در اقتصاد ملی، فاصله زیادی وجود دارد.
وی ادامه داد: آسیبشناسی این واقعیت که سهم ۲۵ درصدی تعاونیها در اقتصاد ملی محقق نشده، وظیفه مشترک دستگاههای اجرایی و تعاونگران است و برای چارهاندیشی در این زمینه باید به این باور برسیم که مفهوم تعاون در وهله نخست به مثابه حلول روح همکاری داوطلبانه میان افراد است و به یک قالب حقوقی صرف خلاصه نمیشود.
وی تاکید کرد: نگاه دستوری و مکانیکی، دشمنِ بخش تعاون محسوب میشود زیرا اصالت در این شرکتها منوط به «کار» و «فرد» است و این امر برخلاف بخشهای دیگر اقتصاد مانند شرکتهای سهامی عام و خاص است که در آنها اصالت با «سرمایه» بوده و قدرت تصمیمگیری بر اساس میزان سهم افراد تعیین میشود.
رشد تعاونیها نیازمند صبر است نه اجبار قانونی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: نمیتوان افراد را مانند آجر کنار هم چید تا دیواری ساخته شود و اگر قرار است بطور مثال پنج نفر کار مشترک انجام دهند، باید با شناخت و علاقه در کنار یکدیگر قرار بگیرند کمااینکه تعاونیهای بزرگ و موفق در جهان نیز با تزریق منابع دولتی یا اجبار شکل نگرفتهاند، بلکه حاصل فرایندی تدریجی و مبتنی بر صبر و حوصله بودهاند.
میدری با اشاره به تجارب موفق جهانی و داخلی تصریح کرد: در کشورهای اسکاندیناوی، بدون وجود قانون تعاون، بزرگترین تعاونیهای جهان شکل گرفتهاند و در میهن ما نیز قرنها قبل اموری مانند ساخت و نگهداری قناتها بدست مردم و بر اساس سنت همکاری ساخته و نگهداری میشد که نمونهای از تعاون و همکاری بوده و این در حالیست که امروز در حفظ آنها ناتوانیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: اجبار تعاونیها به عضویت در اتحادیهها نیز خلاف قانون اساسی است زیرا اتحادیه باید با ارائه خدمات جذاب، تعاونیها را به عضویت داوطلبانه ترغیب کند.
وظیفه اساسی دولت در حمایت از کسب و کارهای کوچک
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وظیفه دولت را حمایت از شکلگیری طبیعی تعاونیها و پشتیبانی از کارهای کوچک دانست و خاطرنشان کرد: دولت نباید شرکتها را به همکاری با تعاونیها ملزم کند، بلکه باید در قالب یک فرایند فضایی فراهم سازد که در آن، تبعیضها به نفع بخش خصوصی حذف شود و تعاونیها بتوانند با کمک دولت در زمینه تحقیق و توسعه کشور بکوشند.
میدری بهعنوان نمونه به اقدامات حمایتی دولت از مشاغل خانگی و کارگاهی در صنعت پوشاک اشاره کرد و گفت: بهدلیل کوچک و پراکنده بودن این واحدها، بازار پوشاک ایران به رقبای خارجی واگذار شده است و دولت با تشکیل کارگروهی تخصصی، در حال شناسایی و حمایت از این واحدها برای ایجاد تشکلهای داوطلبانه است تا بتوانند در فرایند خرید مواد اولیه، طراحی و بازاریابی، بصورت مشترک عمل کنند و قدرت رقابت خود را افزایش دهند.
افزایش سهم کارگران از تولید از طریق تقویت تعاونیها
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگر سخنان خود به مساله نابرابری در اقتصاد اشاره کرد و گفت: در سطح جهان و ایران، زمانی که نرخ رشد اقتصادی کمتر از پنج درصد باشد، سهم کارگران از تولید ملی کاهش و سهم صاحبان سرمایه افزایش مییابد و ما در طول سالهای گذشته نیز چنین شرایطی را تجربه کردهایم.
وی تأکید کرد: مساله مشترک ما این است که چگونه تعاونیها را صاحب سرمایه کنیم و ابزارها و روشهایی را بهکار بگیریم تا به خلق ثروت برای تعاونیهای واقعی منجر شود و این کار هم نیازمند صبر و نگاه تکاملی و تدریجی است و امیدواریم بتوانیم در این مسیر به تعاونگران کمک کنیم و سهم بخش تعاون از تولید ملی را افزایش دهیم.
ایرنا