باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- امیرحسین آزاد، معاون ساخت و توسعه اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در حاشیه بازدید از محور قدیم آزاد راه قم - تهران در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص هزینه عواض این محور اظهار داشت: این پروژه جزو محورهای آزادراهی کشور نیست و منابع مالی آن از محل اعتبارات عمومی تأمین می‌شود که تاکنون سازمان برنامه و بودجه همکاری مناسبی در این زمینه داشته است.

وی ادامه داد: این محور به دلیل آنکه جزو محورهای قدیم است و بیشتر ناوگان سنگین از این محور عبور می کنند بنابراین عوراضی از این محور دریافت نمی شود و تردد از آن رایگان است.

او بیان کرد: تلاش می شود این ۲۰ کیلومتر طی دو ماه آینده به بهره‌برداری برسد و زیر بار ترافیکی برود. همچنین احداث ۱۰ کیلومتر دیگر از این مسیر نیز در دستور کار قرار دارد که در صورت تأمین اعتبارات، طی بازه زمانی یک‌ساله تا ۱۸ ماه آینده تکمیل خواهد شد.

آزاد توضیح داد: ارزش روز پروژه را نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در حال حاضر هزینه احداث هر کیلومتر راه بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، بدون در نظر گرفتن سازه‌های خاص نظیر پل و تقاطع‌های غیرهم‌سطح.همچنین با بهره‌برداری از باند دوم، علاوه بر تسهیل در تردد و افزایش ایمنی، شاهد کاهش چشمگیر تصادفات جاده‌ای نیز خواهیم بود.

همچنین در حاشیه بازدید امروز 2 پروژه مهم عمرانی- رفاهی حداکثر تا ماه آینده در مناطق محروم استان تهران به بهره برداری می رسد به طوری که مرکز پزشکی قانونی شهر قدس که با همت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در فضایی به وسعت ۴۳۵ متر مربع ساخته شده، آماده بهره برداری است.ساخت این مجتمع با هزینه ای معادل ۱۱ میلیارد تومان از سال ۱۴۰۲ شروع شده و از این پس پاسخگویی نیازهای قضایی شهرستان قدس خواهد بود.

آزاد ادامه‌داد: با توجه به رشد جمعیت این شهرستان و تقاضای خدمات قضایی در این منطقه، پروژه مذکوره امکان توسعه فضا دارد و حداقل تا ۵۰ سال آینده کفاف نیازهای این شهرستان را خواهد داشت.

وی افزود: در منطقه محروم باقر شهر ری نیز ، ساخت مجتمع بزرگ فرهنگی هنری به پایان رسیده و با نصب انشعابات خدماتی حداکثر تاماه آینده به بهره برداری می رسد. این مجتمع فرهنگی به مساحت ۱۸۵۰ متر مربع دارای سالن آمفی تآتر وکلاسهای آموزشی است که با هزینه ۴۸ میلیاردتومان طی۴ سال توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ساخته شده است.

قرار است در این مجتمع انواع برنامه های هنری و تفریحی برای جوانان منطقه باقرشهر برگزار شود.