معاون ساخت و توسعه اداره کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: با بهره برداری از ۲۰ کیلومتر از محور قدیم تهران - قم تا دو ماه آینده شاهد تردد خودرو‌ها بدون پرداخت عوارض و تسهیل در تردد خودرو‌ها خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری-  امیرحسین آزاد، معاون ساخت و توسعه اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در حاشیه بازدید از محور قدیم آزاد راه قم - تهران در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص  هزینه عواض این محور اظهار داشت: این پروژه جزو محورهای آزادراهی کشور نیست و منابع مالی آن از محل اعتبارات عمومی تأمین می‌شود که تاکنون سازمان برنامه و بودجه همکاری مناسبی در این زمینه داشته است.

وی ادامه داد: این محور به دلیل آنکه جزو محورهای قدیم است و بیشتر ناوگان سنگین از این محور عبور می کنند بنابراین عوراضی از این محور دریافت نمی شود و تردد از آن رایگان است.

او بیان کرد:  تلاش می شود این ۲۰ کیلومتر طی دو ماه آینده به بهره‌برداری برسد و زیر بار ترافیکی برود. همچنین احداث ۱۰ کیلومتر دیگر از این مسیر نیز در دستور کار قرار دارد که در صورت تأمین اعتبارات، طی بازه زمانی یک‌ساله تا ۱۸ ماه آینده تکمیل خواهد شد.

آزاد توضیح داد: ارزش روز پروژه را نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در حال حاضر هزینه احداث هر کیلومتر راه بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، بدون در نظر گرفتن سازه‌های خاص نظیر پل و تقاطع‌های غیرهم‌سطح.همچنین با بهره‌برداری از باند دوم، علاوه بر تسهیل در تردد و افزایش ایمنی، شاهد کاهش چشمگیر تصادفات جاده‌ای نیز خواهیم بود.

همچنین در حاشیه بازدید امروز  2  پروژه مهم عمرانی- رفاهی حداکثر تا ماه آینده در مناطق محروم استان تهران به بهره برداری می رسد به طوری که  مرکز پزشکی قانونی شهر قدس که با همت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در فضایی به وسعت ۴۳۵ متر مربع ساخته شده، آماده بهره برداری است.ساخت این مجتمع با هزینه ای معادل ۱۱ میلیارد تومان از سال ۱۴۰۲ شروع شده و از این پس پاسخگویی نیازهای قضایی شهرستان قدس خواهد بود.

 

آزاد ادامه‌داد:  با توجه به رشد جمعیت این شهرستان و تقاضای خدمات قضایی در این منطقه، پروژه مذکوره امکان توسعه فضا دارد و حداقل تا ۵۰ سال آینده کفاف نیازهای این شهرستان را خواهد داشت.

وی افزود: در منطقه محروم باقر شهر ری نیز ، ساخت مجتمع بزرگ فرهنگی هنری به پایان رسیده و با نصب انشعابات خدماتی حداکثر تاماه آینده به بهره برداری می رسد. این مجتمع فرهنگی به مساحت ۱۸۵۰ متر مربع دارای سالن آمفی تآتر وکلاسهای آموزشی است که با هزینه ۴۸ میلیاردتومان طی۴ سال توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ساخته شده است.

 

قرار است در این مجتمع انواع برنامه های هنری و تفریحی برای جوانان منطقه باقرشهر برگزار شود.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، آزاد راه
خبرهای مرتبط
تکمیل بخشی از کریدور دریا به دریا از طریق آزاد راه تهران- شمال+ فیلم
بهره‌برداری از ۲۰ کیلومتر محور قدیم تهران _ قم تا دو ماه آینده
باند شرقی منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال افتتاح شد+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قطعه دوم آزادراه تهران - شمال در ایستگاه پایانی قرار گرفت
فراهم شدن امکان بازخرید و پیش‌فروش مجدد سکه‌ طلا در مرکز مبادله/ امروز پیش فروش سکه آغاز می‌شود
ایران چک ۵۰۰ هزار ریالی جدید منتشر شد
پذیرش ۳ خودروی سواری ایران خودرو در بورس کالا
اعمال شرایط جدید صدور دسته چک از امروز
از آرد نانوایی در قنادی‌ها استفاده می‌شود؟+ فیلم
کمبودی در عرضه مرغ نداریم
علت طولانی شدن پروژه آزاد راه تهران _ شمال چیست؟
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۷ شهریور ماه
روند صعودی شاخص کل بورس ادامه‌دار خواهد بود؟+ عکس
آخرین اخبار
تکمیل بخشی از کریدور دریا به دریا از طریق آزاد راه تهران- شمال+ فیلم
۹۰ درصد تجهیزات گلخانه در داخل تولید می شود+فیلم
صادرات محصولات گلخانه به ۳۵۰ میلیون دلار رسید +فیلم
تنفیذ نخستین قرارداد پتروشیمی برای توسعه میدان‌های گازی؛ به‌زودی
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۷ شهریور ماه
ممنوعیت تردد وسایل نقلیه از مسیر شمال به جنوب محور چالوس
تسهیل مبادلات تجاری و کاهش زمان ارزیابی انطباق کالا‌ها و خودرو‌های وارداتی
مقابله با خشکسالی و تغییر اقلیم نیازمند تداوم همکاری‌های بین‌المللی است
طرح تشدید نظارت بر عرضه نوشت‌افزار از ۱۵ شهریور اجرا می‌شود
آزادراه تهران-شمال تا کمتر از ۵ سال دیگر تکمیل می‌شود
تعمیرات اساسی پالایشگاه چهارم پارس جنوبی آغاز شد
بهره‌برداری از ۱۷۰ کیلومتر آزادراه تا پایان ۱۴۰۴
۱۱ و نیم کیلومتر از قطعه دوم آزادراه تونل و پل است
پرداخت مطالبات گندم‌کاران از ۱۵۰ همت گذشت
تفاهمات جدید گمرکات ایران و عراق برای تسهیل و توسعه تجارت میان دو کشور
افزایش ۵۶ هزار و ۶۱۹ واحدی شاخص کل بورس
ظرفیت ۱۰۰ میلیون تنی صنعت پتروشیمی در کشور
نیاز فوری به ۵۰ همت منابع مالی برای نوسازی شهرک‌های صنعتی
زمان ثبت سفارش چهارمین مرحله پیش فروش سکه طرح بانک مرکزی تا فردا تمدید شد
واگذاری عوامل تولید به صندوق بیمه محصولات کشاورزی دنبال می‌شود
باند شرقی منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال افتتاح شد+ فیلم
بهره‌برداری از ۲۰ کیلومتر محور قدیم تهران _ قم تا دو ماه آینده
پیامک‌های واریز سود سهام عدالت جعلی است؛ مراقب کلاهبرداران باشید
قیمت منطقی هرعدد تخم مرغ ۵ هزار و ۵۰۰ تومان
شیوه نامه سقف اعتباری چک در هیأت عالی بانک مرکزی تصویب شد
علت طولانی شدن پروژه آزاد راه تهران _ شمال چیست؟
اعمال شرایط جدید صدور دسته چک از امروز
ایران چک ۵۰۰ هزار ریالی جدید منتشر شد
بسته ۳۰ همتی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شناسایی پهنه‌های معدنی
فراخوان ثبت‌نام نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوسی بین‌شهری در کشور