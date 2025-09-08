باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- بحران‌های انرژی و ناترازی سوخت در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور بدل شده است. نانوایی‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز تأمین امنیت غذایی مردم، در شرایط بحرانی بیش از هر صنفی نیازمند پایداری در تأمین انرژی هستند.

توقف فعالیت نانوایی‌ها نه‌تنها در سبد معیشت خانوارها اختلال ایجاد می‌کند، بلکه امنیت غذایی جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

از همین رو، اجرای طرح دوگانه‌سوز کردن واحدهای نانوایی در لرستان به‌عنوان اقدامی پیشگیرانه و حیاتی آغاز شده است. این طرح نه‌تنها راهکاری برای مدیریت مصرف انرژی محسوب می‌شود، بلکه با ایجاد پشتوانه‌ای مطمئن، تاب‌آوری استان در برابر بحران‌های احتمالی سوخت را نیز افزایش می‌دهد.

تسهیلات بانکی برای پایداری نانوایی‌ها

محمدمهدی شجاعی، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان اعلام کرد:روند پرداخت تسهیلات برای دوگانه‌سوز شدن نانوایی‌های استان سرعت گرفته و تاکنون ۱۲۰ واحد موفق به دریافت این وام شده‌اند.

وی افزود: از مجموع ۵۰۴ نانوایی فعال در لرستان، ۱۲۰ واحد در کمتر از یک ماه تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی از بانک سپه دریافت کرده‌اند. هم‌اکنون نیز ۸۰ فقره تسهیلات در حال پرداخت است و سایر واحدها در مرحله تشکیل پرونده قرار دارند.

به گفته شجاعی، بانک سپه استان نقش مهمی در پیشبرد این طرح بر عهده گرفته است مساعدت بانک در زمینه تضامین، استعلامات و تسریع در پرداخت تسهیلات در دستور کار قرار دارد و این اقدام جهادی شایسته تقدیر است.

او تأکید کرد: انتظار می‌رود متصدیان نانوایی‌ها از فرصت ایجادشده نهایت استفاده را برای تجهیز واحدهای خود به انرژی و سوخت جایگزین در شرایط بحرانی داشته باشند.

اهمیت اجتماعی و صنفی نانوایان

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان در ادامه سخنانش به جایگاه ویژه صنف نانوایان اشاره کرد و گفت:شغل نانوایی از نظر اهمیت و تأثیر در امنیت غذایی و سلامت جامعه جایگاه بسیار ویژه‌ای دارد. نانوایان همواره در شرایط مختلف، با وجود سختی‌های حرفه و محدودیت امکانات، به وظیفه انسانی و شغلی خود عمل کرده و هیچ‌گاه در خدمت‌رسانی به جامعه کوتاهی نکرده‌اند.

وی همچنین از پیگیری مطالبات این صنف از طریق وزارت کشور خبر داد و تصریح کرد: حمایت از نانوایان به‌عنوان خط مقدم تأمین غذای روزانه مردم باید یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی باشد.