دیدار تیم‌های ملی ایران و ازبکستان در فینال مسابقات کافا امروز در ورزشگاه المپیک تاشکند برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفهتیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان در فینال مسابقات کافا امروز ساعت ۱۸ در ورزشگاه المپیک تاشکند به مصاف یکدیگر رفتند. 

این دو تیم در حالی به مصاف یکدیگر می‌روند که در دوره اول فینال مسابقات کافا هم روبروی یکدیگر قرار گرفتند که تیم ملی ایران توانست با یک گل پیروز شود و نخستین قهرمانی این رقابتها را به دست آورد. 

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران

پیام نیازمند، آریا یوسفی، حسین کنعانی، عارف آقاسی، علی نعمتی، محمد قربانی، امید نورافکن، سامان قدوس، محمد محبی، شهریار مغانلو و امیرحسین حسین‌زاده

ترکیب  تیم ملی ازبکستان

یوسوپوف، علیجانوف، خامرالیف، شوکوروف، خامروبکوف، شاهمرادوف، ترگانبوئف، فیض‌الله‌ئف، علیکلوف، کومیلوف و جیانوف

دقایق حساس بازی 

دقیقه ۵: آریا یوسفی با کارت قرمز مستقیم اخراج شد و تیم ملی فوتبال ایران ۱۰ نفره شد.

دقیقه ۱۲: شهریار مغانلو در محوطه جریمه تیم ملی ازبکستان سرنگون شد اعتقاد به پنالتی داشت، اما داور مسابقه اعتقادی به پنالتی نداشت.

دقیقه ۱۹: موقعیت گلزنی برای ازبکستان روی اشتباه نیازمند ایجاد شد که گل نشد.

دقیقه ۲۲: فرار علی‌جانوف از سمت راست محوطه جریمه ایران و شوت او از زاویه بسته را پیام نیازمند به خوبی برگشت داد و در ادامه شوت زمینی روسلانبک جیانوف را دراختیار گرفت.

دقیقه ۲۷: شوت بازیکن ازبکستان با واکنش نیازمند دفع شد.

دقیقه ۴۱:  ضربه سر فیض الله اف خطرناک از بالای دروازه ایران به بیرون رفت.

دقیقه ۴۲: ازبکستان به شکل ناباورانه فرصت گلزنی را هدر داد که ارسال خوجی‌اکبر علی‌جانوف از سمت راست زمین و پاس فیض‌الله‌اف با ضربه سر را شوکوروف نتوانست در مقابل دروازه خالی تبدیل به گل کند و علی نعمتی با دخالت به موقع نگذاشت دروازه ایران باز شود.

۴۵+۵ : شوت بازیکن ازبکستان از کنار دروازه به بیرون رفت.

نیمه اول بازی ایران ‌و ازبکستان با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

دقیقه ۴۹: ارسال  ضربه کرنر رامین رضاییان  به پشت محوطه جریمه ازبکستان برگشت داده شد که شوت سرضرب قدوس به بازیکن حریف برخورد کرد، اما در ریباند هم شوت این بازیکن  پس از اصابت به پای مدافع ازبک با اختلاف کم از کنار تیرک عمودی رد شد و مجددا به کرنر رفت.
دقیقه ۵۰:  ضربه سر روزبه چشمی از پشت محوطه جریمه محکم نبود و در اختیار یوسوپوف قرار گرفت.

دقیقه ۵۴: اتکیر یوسوپوف، گلر تیم ملی ازبکستان  به علت مصدومیت از ناحیه کشاله ران پای چپ از زمین بیرون رفت و جای خود را به ولادیمیر نظروف داد.

دقیقه ۵۹: پاس در عمق تماشایی مهدی طارمی در شرایطی به سامان قدوس رسید که مدافع ازبک زمین خورده و او را در موقعیت تک به تک قرار داده بود، اما ضربه زمینی عجیب او را نظروف به راحتی جمع کرد.

دقیقه ۶۵: فیض‌الله‌اف در محوطه جریمه ایران پس از برخورد با رامین رضاییان  سرنگون شد که داور وسط و داور ویدئویی اعتقادی به اعلام پنالتی نداشتند.

دقیقه ۷۳: ارسال امید نورافکن از جناح راست زمین را حسین کنعانی پس از برخورد توپ به پشت مدافع ازبکستان مقابل پای این مدافع  تیم ملی ایران افتاد که نظروف، گلر  حریف برخوردی با او داشت تا داور قرقیزستانی نقطه پنالتی را نشان بدهد، اما در بازبینی ویدیویی،  صحنه پنالتی رد شد و داور خطای کنعانی را گرفت.

دقیقه ۸۱: ارسال رامین رضائیان از ضربه آزاد و ضربه سر کنعانی از کنار دروازه ازبکستان رد شد.

دقیقه ۸۳: سانتر جهانبخش را دروازه بان ازبکستان دفع کرد و مانع گلزنی ایران شد.

دقیقه ۸۷: شوت راه دور علی‌کولوف با کمترین فاصله از کنار تیرک عمودی دروازه ایران رد شد.

دقیقه ۸۸: اخراج علیجانوف که پس از بازبینی صحنه توسط داور به کارت زرد تبدیل شد. داور تشخیص داد طارمی در مسیر دروازه و موقعیت ۱۰۰ درصد گلزنی نبوده است.

بازی ایران و ازبکستان در ۹۰دقیقه با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید و بازی به وقت های اضافه کشیده شد.

۱۵ دقیقه اول وقت‌های اضافه شروع شد.

دقیقه ۹۶: موقعیت خوب گلزنی برای ازبکستان که از دست رفت.

دقیقه ۹۸: ضربه  سر بازیکن ازبکستان خطرناک از بالای دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۱۰۴: شوت اورونوف به تیر دروازه ایران برخورد کرد.

دقیقه ۱۰۷: آقاسی بر روی اورونوف در محوطه جریمه خطا کرد و داور پنالتی به نفع ازبکستان گرفت.

دقیقه ۱۰۸: شومورودوف ضربه پنالتی را به آسمان فرستاد و ازبکستان نتوانست گل بزند.

نیمه اول وقت‌های اضافه تمام شد. بازی در ۱۵ دقیقه دوم وقت های اضافه پیگیری می‌شود.

دقیقه ۱۱۲:ارسال ضربه ایستگاهی را مدافع ازبکستان از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۱۱۳: ارسال جهانبخش را نظروف با مشت به اوت فرستاد.

دقیقه ۱۱۴: ارسال رامین رضاییان با ضربه سر مهدی طارمی به بیرون از دروازه ازبکستان رفت.

دقیقه ۱۱۷:ارسال رامین رضاییان را نظروف گلر ازبکستان در اختیار گرفت.

دقیقه ۱۱۸: شوت بازیکن ازبکستان با اختلاف به بیرون از دروازه ایران رفت.

دقیقه ۱۱۹: علیجانوف با ضربه سر گل اول تیم ازبکستان را به ثمر رساند.

دقیقه ۱۲۰: ارسال رامین رضاییان را طارمی نتوانست گل بزند و توپ به بیرون رفت.

در نهایت این بازی  با نتیجه یک بر صفر به نفع تیم ملی ازبکستان به پایان رسید و این تیم قهرمان جام کافا شد.

 

Iran (Islamic Republic of)
کریم
۰۹:۴۷ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
ما تیم فونبال نخواییم چکارکنیم میلیاردها پول بیت المال خرج یک عده آدم حروم خور میشه
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۱ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
وقتی هرمسئولی پاسخگوی نتیجه عملکرد خودش نباشد میشود این .
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۰ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
با این تیم قطعا مقام سومی جهانی در انتظار ماست!
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اکبر
۰۶:۵۴ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
مایه آبروریزی لطفا قلعه را اخراج کنید مربی با دانش بیاورید
حیف پول
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۹ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
باید این تیترو میزدین دلقکهای میلیاردی راستی چرا معطلین چرا بهشون جایزه نمیدین
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۶ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
ایران یک کاپ میگرفت اونم دیگه نمیتونه من نمیدونم دلیل این همه حمایت از قعله نوعی چیه واقعا ایران با بازی ازبکستان شده بود مثل تیم های عربی چند سال پیش که اصلا هیچ برنامه برای بازی نداشت و فقط وقت کشی میکردن و حالا ایران شده مثل تیم های عربی چند سال پیش و تیم های دیگه پیشرفت کردن . نه تنها تیم ملی بلکه تیم ملی فوتسال هم کلا دیگه نتایج ضعیف میگیرن دلیلش هم اینه که هم قعله نوعی و هم شمسایی از حذب خودشون هستن و نمیزارنش کنار وگرنه الان سرمربی خارجی بود تا حالا برکنار شده بودن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۳ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
ژنرال قلعه نویی میگم بس نیست بابا یکم روتو کم کنبه خدا این تیم گناه داره بزار برویکی بیاد تو جام جهانی دیگه حریف تمرینی بقیه نشیم
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مجید عبیری
۰۶:۲۴ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
سلام به تمامی ورزش دوستان هموطن مخصوصا وزارت ورزش.
به نظر من بودجه تیم ملی فوتبال رو کم کنید و به جای هزینه کردن برای تیم ملی در مناطق محروم و دور افتاده که کسی بهشون سر نمیزنه هزینه کنید کشور بیشتر پیشرفت می کنه.
#شهید_رئیسی
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۷ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
ما مردم ایران خواستار تحقیق و تفحص در فدراسیون فوتبال ایران خواستاریم از قوه قضاییه به علت عملکرد بد فوتبال ایران در این چند سال
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۵ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
خاک بر سرتون آبرومون رو بردید
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۱ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
با قلعه نوعی ضعیف وبا رئیس فدراسیون ضعیف با کارنامه تاریخی ویلموتس زنگ تفریح برای تیمهای جهانی
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۱ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
تیم ملی دروازه بان آماده و چالاک ندارد یعنی در لیگ داریم ولی سرمربی دعوت نمی کند روی گل هم دروازه بان مقصر بود
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۰ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
درود بر سلطان امیر قلعه نویی ، با همین فرمون به پیش برو
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۲ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
قبلا فوتبال ایران درگیر عرب ها بود ، حالا آسیای میانه هم برای ما شاخ شده
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مصطفی
۲۰:۰۲ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
با سلام این واقعاً چه داوری است برای بازیکنان حریف اصلأ کارت زرد نداشت
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۷ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
با این بازی حتما جام جهانی از مقدماتی میریم بالا
۰
۲
پاسخ دادن
