کمیته ملی المپیک ضمن ابراز قدردانی از سخنان دلسوزانه وتاثیرگذار مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس جمهور محترم وکابینه دولت، طی بیانیه‌ای بر حمایت و پایبندی بر بیانات ارزشمند و دلسوزانه رهبر انقلاب اسلامی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ درمتن بیانیه کمیته ملی المپیک آمده است:

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست

رهبر فرزانه ایران اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار با رئیس جمهور محترم ومسئولان فعال در مجموعه دولت ونهادهائی که در آزمون جنگ ناجوانمردانه ۱۲ روزه با ملت شریف ایران همراهی وفداکاری کرده، تشکر وقدردانی نمودند وبا حمایت کامل از رئیس جمهور محترم وکابینه دولت با اشاره به صحبت‌های دکتر پزشکیان، صحبت‌های رییس جمهورعزیز را روایت قدرت، امید وتوانائی دانستتند وانگیزه، همت وروحیه قوی را زمینه ساز تحقق خواسته‌ها واهداف برشمردند.

در این راستا کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نهاد عمومی مستقل وغیر دولتی، مریدانه اطاعت خود را از سخنان حکیمانه ایشان در دستور کار خود قرار داده و یادآور میشودکه: مجموعه کمیته ملی المپیک در پیروی از فرامین رهبری بزرگوار و به منظور حمایت بیش از پیش از دولت خدمتگذار، همسو ودر قالب یک سیاست واحد در کنار دولت محترم و وزارت ورزش وجوانان به عنوان رکن حاکمیتی دستگاه تخصصی ورزش کشور ایستاده است تا با همراهی وانسجام ملی شاهد اهتزاز مکرر پرچم خوشرنگ نظام اسلامی مان ونمایش صحنه‌های اخلاقی ورزشی در میادین بین المللی ورزش توسط ورزشکاران وقهرمانان وطن باشیم.

همچنین کمیته ملی المپیک سخنان مقام معظم رهبری در خصوص پرهیز از اسراف و رعایت الزامات مربوط به سفر‌های غیرضروری را در اعزام‌های برون مرزی خود با گوش جان در دستور کار قرار خواهد داد.

ما یقین داریم که بنا به فرموده رهبری بزرگوارمان با تقویت مولفه‌های قدرت ملی وعزت ملی برای دستیابی به ایرانی قویتربا ورزشی قوی خواهیم توانست اقتدار ملی کشورمان را در میدان دیپلماسی ورزشی با نمایش قهرمانانه ورزشکاران مان با ارزش‌های پهلوانی در همه نقاط جهان بیش از هرزمان دیگر به نمایش گذاریم.
سخن آخر:
ما به عهد زنده‌ایم
تا آخر بر سر پیمان ازلی با رهبر و ایران عزیزمان ایستاده‌ایم
وهیچ گاه خار وخاشاک‌های زمانه ما را متزلزل و ضعیف نخواهد ساخت.
در جان ما نه فقط خاک که افتخار‌ها جاری است.
ایران اسلامی تنها یک نام نیست.
یک هویت است.
ایران قوی، ورزش قوی

برچسب ها: بیانیه کمیته ملی المپیک ، کمیته ملی المپیک
خبرهای مرتبط
کمیته ملی المپیک نایب قهرمانی ووشو در رقابت‌های جهانی را تبریک گفت
دبیر کمیته ملی المپیک: امضای تفاهم‌نامه با چین فرصت تازه‌ای پیش روی ورزش ایران است
حضور دبیر کل کمیته ملی المپیک در نشست هیات رییسه جهانی ووشو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حدادی احترامی برای پرتاب دیسک بانوان قائل نمی‌شود/ من و محروقی در لیگ دوومیدانی شرکت نکردیم
اخراج برندگان یزدانی و مهمدی از تیم ملی کشتی بلغارستان؟
تیم ملی و مشکلات نسل تازه فوتبال ایران
چراغپور: تیم ملی در مسابقات کافا دچار ساده انگاری شد/ جوانگرایی را بعد از بازی با انگلیس باید شروع می‌کردند
AFC: جوانان ایران با اعتماد به نفس بالا امارات را شکست دادند
شکست برزیل و آرژانتین در مقدماتی جام جهانی در آمریکای جنوبی/ صعود تاریخی بولیوی به پلی آف
آبتین عطاخان، قهرمان شطرنج ایران شد
پیروزی مقتدرانه توخل با انگلیس، برد پرزحمت پرتغال و فرانسه و آتش بازی هالند و نروژ
نکات خواندنی از والیبال قهرمانی جهان
رد پیشنهاد نجومی تیم اماراتی توسط طارمی
آخرین اخبار
بلاتکلیفی استقلال در انتخاب ورزشگاه میزبان/ پارس یا شهرقدس؟
ورزشگاه امام رضا از میزبانی استقلال حذف شد
مصر، تونس و فیلیپین حریفان ایران در مرحله گروهی والیبال قهرمانی جهان
رد پیشنهاد نجومی تیم اماراتی توسط طارمی
الحدادی: مشتاقم تا هر چه زودتر هواداران استقلال را ببینم
منیر الحدادی از امروز در تمرین استقلال
AFC: جوانان ایران با اعتماد به نفس بالا امارات را شکست دادند
آبتین عطاخان، قهرمان شطرنج ایران شد
برتری تیم کانوپولو ایران مقابل هنگ‌کنگ
گل‌خندان در تپانچه ۱۰ متر جام‌جهانی پنجم شد
چراغپور: تیم ملی در مسابقات کافا دچار ساده انگاری شد/ جوانگرایی را بعد از بازی با انگلیس باید شروع می‌کردند
شکست برزیل و آرژانتین در مقدماتی جام جهانی در آمریکای جنوبی/ صعود تاریخی بولیوی به پلی آف
پیروزی مقتدرانه توخل با انگلیس، برد پرزحمت پرتغال و فرانسه و آتش بازی هالند و نروژ
اخراج برندگان یزدانی و مهمدی از تیم ملی کشتی بلغارستان؟
نکات خواندنی از والیبال قهرمانی جهان
تیم ملی و مشکلات نسل تازه فوتبال ایران
حدادی احترامی برای پرتاب دیسک بانوان قائل نمی‌شود/ من و محروقی در لیگ دوومیدانی شرکت نکردیم
ادامه بُرد‌های حبیبی‌نژاد در بوکس قهرمانی جهان؛ حدف کاظمی
روانخواه: در فرصت کم به بهترین سطح رسیدیم
گلزن تیم فوتبال امید ایران بهترین بازیکن دیدار با امارات شد
لیست نهایی تیم ملی فوتسال برای انتخابی جام ملت‌های آسیا اعلام شد
تساوی طباطبایی و فیروزجا در گرند سوئیس؛ مقصودلو متوقف شد و صدرنشین ماند
امید‌های فوتبال ایران به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا صعود کردند
تیم ملی سومو عازم تایلند شد
ملی‌پوشان شمشیربازی به خط شدند؛ نظارت بریوکوف روی سابر ایران
پیروزی تیم ملی والیبال ایران مقابل اسلوونی
آقاسی: من هم دوست دارم حریف قوی داشته باشیم/ مگر می‌شود گل نخوریم؟
تیم ملی کشتی آزاد ایران عازم مسابقات جهانی کرواسی شد
مظلومی: ورزش نابینان در خراسان رضوی آواره شد
رضا محبی طالقانی به‌عنوان مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال منصوب شد