باشگاه خبرنگاران جوان _ ناصر رحیمی بیان کرد: به مناسبت گرامیداشت هفته وحدت، اردوی جهادی دامپزشکی در بخش مرکزی شهرستان مهرستان و در روستای تاسیان و مناطق عشایری اطراف آن برگزار شد. در این برنامه خدمات متنوع بهداشتی و درمانی به صورت رایگان در اختیار دامداران منطقه قرار گرفت.

وی افزود: این اقدام در راستای افزایش سطح سلامت دام‌ها و حمایت از دامداران مناطق روستایی و عشایری طراحی و اجرا شد.

سرپرست دامپزشکی شهرستان مهرستان تصریح کرد: در جریان این اردوی جهادی، دام‌های منطقه به طور رایگان ویزیت و معاینه بالینی شدند. همچنین بیش از ۶۹۷ رأس دام سبک علیه بیماری تب برفکی واکسینه گردید.

رحیمی گفت: علاوه بر دام‌های سبک، یک قلاده سگ صاحب‌دار نیز در این برنامه علیه بیماری هاری واکسینه شد تا خطرات احتمالی ناشی از انتقال این بیماری به انسان کاهش یابد.

وی ادامه داد: در کنار واکسیناسیون دام‌ها، دو لیتر سم نیز به صورت رایگان میان دامداران توزیع شد. این اقدام با هدف پیشگیری از شیوع انگل‌های خارجی و ارتقای بهداشت دام انجام گرفت.

سرپرست دامپزشکی شهرستان مهرستان گفت: کلاس‌های آموزشی چهره به چهره در زمینه بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و بیماری‌های واگیردار دامی برگزار شد. در این کلاس‌ها بروشور‌های آموزشی نیز در اختیار دامداران قرار گرفت.

رحیمی اظهار کرد: ارتقای دانش دامداران در حوزه پیشگیری از بیماری‌ها، بهبود سلامت عمومی دام‌ها و افزایش بهره‌وری اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد: اجرای چنین برنامه‌هایی در مناطق محروم، گامی ارزشمند در جهت ارتقای سلامت عمومی دام‌ها و بهبود کیفیت زندگی دامداران است و اثرات مثبت آن در بلندمدت نیز آشکار خواهد شد

سرپرست دامپزشکی شهرستان مهرستان در پایان خاطرنشان کرد: هرگونه رخداد بیماری یا مشاهده تلفات در دام‌های خود را سریعاً به اداره دامپزشکی شهرستان گزارش دهند تا اقدامات فوری و مؤثر برای کنترل بیماری‌ها صورت گیرد.

منبع دامپزشکی استان سیستان بلوچستان