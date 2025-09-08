باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- بحران آب یکی از جدیترین چالشهای کشور در دهههای اخیر است؛ بحرانی که نهتنها بخش کشاورزی و صنعت را تهدید میکند، بلکه زندگی روزمره خانوارها را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
استان لرستان به دلیل شرایط اقلیمی خاص و وابستگی بالای معیشت مردم به منابع آب، همواره در کانون این چالش قرار دارد. در چنین شرایطی، کاهش مصرف آب و مدیریت بهینه منابع به یک ضرورت اجتنابناپذیر بدل شده است.
آمارهای جدید شرکت آب و فاضلاب لرستان نشان میدهد که با مشارکت مردم و اجرای طرحهای فرهنگسازی، روند مصرف در تابستان امسال کاهشی شده و دستاوردی قابل توجه برای استان به همراه داشته است.
کاهش ۳۵۰ هزار مترمکعبی در دو ماه
نورالدین نوریزدان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان، درباره وضعیت مصرف آب در استان گفت:در مرداد و شهریور سال جاری، شاهد کاهش ۳۵۰ هزار مترمکعبی در مصرف آب بودیم. این میزان صرفهجویی نشاندهنده کاهش ۰.۶ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.
صرفهجویی ۷۴۰ هزار مترمکعب در نیمسال اول
وی با اشاره به جمعبندی آمار ششماهه نخست سال افزود:در نیمه اول امسال، حجم صرفهجویی به ۷۴۰ هزار مترمکعب رسیده و نرخ کاهش مصرف در کل این دوره ۰.۷ درصد محاسبه شده است.
نوریزدان به نوسانات مصرف آب در ماههای گرم اشاره کرد و گفت:در حالی که تیرماه امسال شاهد افزایش ۱۱ درصدی مصرف بودیم، در مرداد و شهریور روند مصرف کاهش یافت. این تغییر نشاندهنده تأثیر اقدامات فرهنگی و مدیریتی و همچنین همراهی شهروندان در ماههای پایانی تابستان است.
حجم کل مصرف و نقش مردم
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان در ادامه اظهار داشت:کل حجم آب مصرفی استان در مرداد و شهریور ۵۴ میلیون و ۵۵۰ هزار مترمکعب بوده است. این آمار مثبت حاصل مشارکت و همکاری بیدریغ مردم فهیم لرستان و اجرای برنامههای مدیریت مصرف و فرهنگسازی شرکت است.
وی با قدردانی از شهروندان تأکید کرد:از مردم تقاضا داریم با تداوم این رویه، ما را در عبور از فصل گرم سال و مدیریت پایدار منابع آبی یاری کنند.