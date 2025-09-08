باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - صدراعظم آلمان، فریدریش مرتس، روز دوشنبه ادعا کرد که «طرح امپریالیستی ولادیمیر پوتین با فتح اوکراین به پایان نمی‌رسد، بلکه تازه شروع آن خواهد بود.»

مرتس در کنفرانس سفیران آلمان مدعی شد: «ما به صورت روزانه و با شدت فزاینده‌ای شاهد حمله‌های هیبریدی روسیه، از جمله به زیرساخت‌های خود هستیم» و به «تحریک‌آمیز بودن اقدامات مسکو در دریای شمال و بالتیک» اشاره کرد.

آلمان پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، دومین تأمین‌کننده بزرگ کمک‌های نظامی به اوکراین بوده و برای کشف توطئه‌های خرابکاری هدایت شده از مسکو در حالت آماده‌باش بالا قرار دارد.

مرتس در برابر تردید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، درباره آینده قدرت اتحاد ترانس آتلانتیک، اقدام به افزایش ظرفیت‌های دفاعی آلمان کرده و خواستار آن است که آلمان «قدرتمندترین ارتش متعارف اروپا» را داشته باشد.

مرتس روز دوشنبه گفت: «ما وظایف تاریخی داریم»، «ساخت یک معماری امنیتی جدید که باید برای چند دهه آینده پایدار بماند.»

او گفت: «آنچه ما به عنوان نظم لیبرال جهانی از آن یاد می‌کردیم، از جهات بسیاری، از جمله در درون غرب سیاسی، تحت فشار است.» و افزود: «یک درگیری جدید بین سیستم‌ها بین دموکراسی‌های لیبرال و یک محور اقتدارگرایی شکسته شده است.»

منبع: خبرگزاری فرانسه