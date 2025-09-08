آیین خشت‌گذاری و کلنگ‌زنی اولین مدرسه از طرح احداث ۱۱۰ مدرسه شهدای اقتدار، در دبستان دخترانه شاهد کوثر برگزار شد.

سردار حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله تهران بزرگ با حضور در این آیین سخنرانی ایراد کرد.

سردار حسن‌زاده در آغاز سخنان خود ضمن تبریک ایام ماه ربیع‌الاول و سالروز میلاد پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) گفت: خداوند متعال را شاکریم که در این ایام مبارک، طرح احداث ۱۱۰ مدرسه و بیش از ۱۲۰۰ کلاس درس آغاز می‌شود؛ تقارن این رویداد با مناسبت‌های دینی، ارزش معنوی ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به اهمیت تعلیم و تربیت در دستیابی به اهداف گام دوم انقلاب اسلامی افزود: برای رسیدن به جامعه اسلامی و تحقق تمدن نوین اسلامی، باید تحول در تمام عرصه‌ها را شاهد باشیم. یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها، توسعه فرهنگ و تعلیم و تربیت است؛ زیرا تعلیم و تربیت پایه اساسی رشد هر جامعه‌ای است.

فرمانده سپاه تهران بزرگ، توسعه عدالت آموزشی را از سیاست‌های کلان نظام و دولت چهاردهم دانست و تأکید کرد: این سیاست همواره مورد تاکید ریاست محترم جمهوری بوده است. توسعه فضای آموزشی باید هم در بعد نرم‌افزاری شامل معلم، محتوا و استعداد‌ها و هم در بعد سخت‌افزاری شامل احداث فضا‌های آموزشی دنبال شود.

وی با اشاره به کمبود فضای آموزشی در تهران گفت: علیرغم ظرفیت‌های عظیم پایتخت، مشکلات و نارسایی‌هایی وجود دارد که برای رفع آنها باید گام‌های بلند برداشت و با اراده جمعی و مشارکت همه، این موانع برطرف شود.

سردار حسن‌زاده یادآور شد که سپاه پاسداران و بسیج سازندگی همواره در حمایت از دولت‌ها و توسعه مدارس فعال بوده‌اند و گفت: شهید رئیسی در دوران فرماندهی خود تاکید ویژه‌ای بر کمک به ساخت مدارس داشتند و ما نیز با همین انگیزه، این طرح را دنبال می‌کنیم. به فضل پروردگار، احداث ۱۱۰ مدرسه با مشارکت جمعی و به نیت امام علی (ع) محقق خواهد شد.

وی ادامه داد: با آغاز این پروژه، هرچه زودتر مشکلات شناسایی و اقدامات لازم انجام می‌شود. تجربیات ارزشمند بسیج سازندگی به همراه مشارکت خیرین، آموزش و پرورش و سایر نهادها، این گام بلند را محقق خواهد کرد.

سردار حسن‌زاده با اشاره به برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری مدارس در اول مهر سال آینده گفت: این پروژه نمونه‌ای از کار جهادی و مدیریت جهادی است. با همت همه دستگاه‌ها، تلاش مضاعف بسیج سازندگی و حمایت استاندار تهران، گام‌های مؤثری در توسعه فضا‌های آموزشی برداشته خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت مشارکت حداکثری همه دستگاه‌ها، نهاد‌ها و خیرین گفت: امیدواریم با این اقدام، تهران بیش از ۱۱۰ مدرسه با کیفیت عالی و در کمترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد و سرانه آموزشی پایتخت مطابق استاندارد‌ها افزایش یابد.

