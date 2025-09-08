باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- بحران آب در لرستان که تا چند سال پیش به عنوان استانی پرآب شناخته می‌شد، امروز به یکی از چالش‌های اصلی مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار تبدیل شده است.

کاهش بارش‌ها، افت بی‌سابقه آبدهی رودخانه‌ها، و فشار روزافزون بر منابع زیرزمینی باعث شده تا اجرای طرح‌های ملی و استانی بخش آب به ضرورتی حیاتی بدل شود.

در چنین شرایطی، افزایش اعتبارات سال ۱۴۰۴ می‌تواند به‌عنوان فرصتی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، توسعه زیرساخت‌های آبی و مقابله با بحران خشکسالی مورد توجه قرار گیرد.

با این حال، تخصیص کامل و به‌موقع این منابع و نیز پیگیری سهم لرستان از ردیف‌های خاص بودجه‌ای، تعیین‌کننده کارآمدی این اعتبارات خواهد بود.

۵۲ طرح در دست اجرا

داریوش حسن‌نژاد، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، درباره طرح‌های فعال این شرکت گفت:شرکت آب منطقه‌ای در حال حاضر متولی اجرای ۱۶ طرح ملی، استانی و متمرکز است که مجموعاً ۵۲ طرح را شامل می‌شود.

وی افزود:اعتبارات سال جاری این طرح‌ها بالغ بر ۱۴۸۶ میلیارد تومان است که از این میزان، ۱۲۷۰ میلیارد تومان از محل جدول پیوست یک قانون بودجه و ۲۱۶ میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات در اختیار چهار نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح‌های بخش آب اختصاص یافته است.

تخصیص نقدی و اوراق مرابحه

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان درباره نحوه تخصیص منابع توضیح داد:از اعتبارات مصوب سال جاری، مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان به صورت نقدی و ۶۸۸ میلیارد تومان از طریق اوراق مرابحه به طرح‌های این شرکت پرداخت شده است.

حسن‌نژاد با اشاره به تلاش برای افزایش سهم لرستان از ردیف‌های ملی بودجه اظهار کرد:شرکت آب منطقه‌ای لرستان پیگیر افزایش اعتبارات سال جاری از محل سایر ردیف‌های بودجه، از جمله اعتبارات نفت و گاز، توازن منطقه‌ای، بند (ب) تبصره ۵ قانون بودجه و اعتبارات تنش و متمرکز از طریق شرکت مدیریت منابع آب ایران، وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور است.

پروژه‌های ملی خارج از اعتبارات استانی

وی خاطرنشان کرد:این اعتبارات جدای از منابعی است که برای پروژه‌های ملی در بخش آب اختصاص یافته است. طرح‌هایی مانند سد بختیاری، سد مخملکوه و سد معشوره توسط شرکت توسعه آب و نیروی ایران در دست احداث هستند و در ردیف اعتبارات مستقل قرار دارند.