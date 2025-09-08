شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از اختلال در سایت مرکز مبادله ارز ایران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها بسیاری از متقاضیان خرید سکه که برای پیش خرید سکه تامین وجه کرده بودند، اکنون قادر با مشکل ورود به سامانه مواجه شده‌اند و سایت سامانه پیش فروش سکه مرکز مبادله ارز و طلا از دسترس خارج شده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام ببخشید بررسی کنید چرا سایت مرکز مبادله ارز ایران برای پیش فروش سکه دردسترس نیست؟ دیروز پول واریز کردیم امروز برای خرید سایت بازنمی شود چکارکنیم؟

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.