مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران گفت: سازمان اوقاف وظیفه دارد موقوفات تحت اختیار خود را مدیریت کرده و برای اجرای دقیق نیات واقفان برنامه‌ریزی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - نشست خبری مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران به مناسبت هفته وقف در سازمان اوقاف برگزار شد.

سید حسن میرکریمی در این نشست با بیان اینکه بخش عمده مأموریت‌های سازمان اوقاف در حوزه امور وقفی و ثبتی تعریف می‌شود، گفت: موقوفات در کشور طیف‌های مختلفی را شامل می‌شوند؛ برخی از آنها تحت تصدی مستقیم سازمان اوقاف هستند و بخشی دیگر در اختیار متولیانی قرار دارند که طبق احکام قانونی و شرعی، مسئولیت تولیت را برعهده دارند.

وی با اشاره به گستردگی نیات وقف در کشور افزود: براساس احصای انجام‌شده، تاکنون ۸۰۰ مورد نیت وقف شناسایی شده است. از این تعداد، حدود ۲۰ مورد در حوزه امور دینی مانند برگزاری مراسم عزاداری، اطعام و تعظیم شعائر مذهبی است و بخش دیگری از این نیات در حوزه خدمات اجتماعی همچون تأسیس یتیم‌خانه، پرورشگاه و مراکز درمانی تعریف شده‌اند.

میرکریمی با تأکید بر اهمیت نگهداری و بهره‌برداری بهینه از موقوفات، تصریح کرد: برخی موقوفات مقید به زمان و مکان هستند و برخی دیگر چنین محدودیتی ندارند. سازمان اوقاف وظیفه دارد موقوفات تحت اختیار خود را مدیریت کرده و برای اجرای دقیق نیات واقفان برنامه‌ریزی کند. در مواقعی که محدودیت‌هایی در اجرای نیت وجود داشته باشد، سازمان بر اساس قوانین، مقررات و قواعد فقهی اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

وی همچنین به موضوع پرونده‌های حقوقی سازمان اشاره کرد و گفت: سازمان اوقاف بیشترین پرونده‌های حقوقی مرتبط با موقوفات را در اختیار دارد، اما بخش زیادی از پرونده‌های سنوات گذشته در مراجع قضایی به نتیجه رسیده است.

معاون سازمان اوقاف درباره فعالیت‌های فرهنگی این سازمان نیز اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۸۰۰۰ امامزاده و بقعه متبرکه در کشور وجود دارد که سهم استان تهران از این تعداد ۳۱۳ مورد است. البته امامزادگان و بقاع متبرکه از نظر میزان اقبال عمومی و شاخص بودن شرایط یکسانی ندارند؛ برخی از آنها جنبه ملی یافته‌اند و برخی دیگر کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

میرکریمی تأکید کرد: یکی از برنامه‌های جدی سازمان اوقاف، ارتقای شرایط بقاع متبرکه مهجور و تأمین حداقل امکانات برای آنهاست تا بتوانند خدمات مطلوب‌تری به زائران و مردم ارائه دهند.

