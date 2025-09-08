مدیر عامل جامعه خیرین مدرسه ساز کشور از تشکیل کمیسیون مدرسه یاری برای پشتیبانی و حفظ هرچه بیشتر مدارس خیرساز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدرضا جعفری گفت: از خیرین دخواست داریم پس از ساخت مدارس همراه باشند و در ادامه حمایت های خود با تجهیز این اماکن آموزشی بسترها را برای رشد بیشتر نسل آینده فراهم کنند.

مدیر عامل جامعه خیرین مدرسه ساز کشور تاکید کرد : امروز در کشور خیرین می توانند به عنوان عضو هیات امنا یاری گر مدرسه بمانند.

جعفری گفت: در هفته گذشته در این زمینه در استان سیستان و بلوچستان بحث کتابخوانی ، دانش آموزان بی بضاعت و بازمانده از تحصیل پیگیری شد.

وی بیان داشت : خیرین ظرفیت بی بدیلی در توسعه فضاهای آموزشی هستند و قدردان آنان هستیم.

جعفری یادآور شد: امروز در بسیاری از استانها از جمله البرز بواسطه مهاجرت های بی رویه نیازمند حمایت بیشتر خیرین مدرسه ساز هستیم تا بسترهای آموزشی را توسعه دهیم.

وی تاکید کرد: با توجه به سرانه های پایین فضاهای آموزشی در البرز باید از ظرفیت خیرین هرچه بیشتر بهره برد.

جعفری اظهار داشت: افزایش ساخت فضاهای آموزشی با نگاه دولت و همت خیرین مدرسه ساز در استان محسوس است و این روند نشان از توجه دولت در موضوع مهم گسترش عدالت آموزشی دارد.

وی یادآورشد: اگر مدرسه باشد ولی تجهیزات مناسب و معلم با انگیزه نباشد به هدف خود نمی رسیم بنابراین باید مانع ازهدر رفت سرمایه های کشور شد.

سه باب مدرسه خیری بنیاد فرهنگی آموزشی نصر که امروز در کرج مشتمل بر ۴۲ کلاس درس با اعتباری بالغ بر ۸۵۰ میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفت که شامل دبیرستان ۱۲ کلاسه در ملک آباد شهرستان چهارباغ ، هنرستان ۱۸ در شهرک رضوانیه و مدرسه ۱۲ کلاسه در باغ زمانی کمالشهر هستند.

ایرنا