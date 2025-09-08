باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

وظیفه مهم دولت‌ها در کلام رهبر معظم انقلاب + فیلم

بخشی کوتاه از بیانات رهبر معظم انقلاب که در دیدار رئیس جمهور و اعضای دولت مطرح فرمودند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار روز گذشته رئیس جمهور و اعضای دولت با رهبر معظم انقلاب، ایشان در شرح مهمترین وظایف دولت ها فرمودند :وظیفه مهم دولت، تقویت روحیه و انگیزه و یکپارچگی ملت است.

مطالب مرتبط
وظیفه مهم دولت‌ها در کلام رهبر معظم انقلاب + فیلم
young journalists club

تبیین رهبر معظم انقلاب از علت دشمنی آمریکا با ایران + فیلم

وظیفه مهم دولت‌ها در کلام رهبر معظم انقلاب + فیلم
young journalists club

خاطره رهبر انقلاب از دوران تبعید در ایرانشهر و برگزاری هفته وحدت + فیلم

وظیفه مهم دولت‌ها در کلام رهبر معظم انقلاب + فیلم
young journalists club

حاشیه‌های دیدار رئیس‌جمهور و هیأت وزیران با رهبر انقلاب + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تصاویر جدیدی از پاسخ موشکی ایران به اسرائیل + فیلم
۱۴۷۱

تصاویر جدیدی از پاسخ موشکی ایران به اسرائیل + فیلم

۱۷ . شهريور . ۱۴۰۴
دریاچه ارومیه در تصاویر هوایی ناسا به طور کامل محو شد + فیلم
۱۲۸۱

دریاچه ارومیه در تصاویر هوایی ناسا به طور کامل محو شد + فیلم

۱۷ . شهريور . ۱۴۰۴
مواد غذایی که از تشکیل سنگ کلیه جلوگیری می‌کند + فیلم
۱۱۳۵

مواد غذایی که از تشکیل سنگ کلیه جلوگیری می‌کند + فیلم

۱۷ . شهريور . ۱۴۰۴
شگفتانه پهپاد یمنی برای صهیونیست‌ها + فیلم
۱۰۰۷

شگفتانه پهپاد یمنی برای صهیونیست‌ها + فیلم

۱۷ . شهريور . ۱۴۰۴
هو‌ کردن ترامپ در مسابقه فینال تنیس اوپن آمریکا + فیلم
۹۳۱

هو‌ کردن ترامپ در مسابقه فینال تنیس اوپن آمریکا + فیلم

۱۷ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.