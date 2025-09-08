\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0631\u0648\u0632 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0648 \u0627\u0639\u0636\u0627\u06cc \u062f\u0648\u0644\u062a \u0628\u0627 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0645\u0639\u0638\u0645 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628\u060c \u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0634\u0631\u062d \u0645\u0647\u0645\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0648\u0638\u0627\u06cc\u0641 \u062f\u0648\u0644\u062a \u0647\u0627 \u0641\u0631\u0645\u0648\u062f\u0646\u062f :\u0648\u0638\u06cc\u0641\u0647 \u0645\u0647\u0645 \u062f\u0648\u0644\u062a\u060c \u062a\u0642\u0648\u06cc\u062a \u0631\u0648\u062d\u06cc\u0647 \u0648 \u0627\u0646\u06af\u06cc\u0632\u0647 \u0648 \u06cc\u06a9\u067e\u0627\u0631\u0686\u06af\u06cc \u0645\u0644\u062a \u0627\u0633\u062a.\n