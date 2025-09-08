رئیس انجمن گلخانه سازان گفت: امروز ایران بازار مصرف تجهیزات کشاورزی ترکیه نیستند، بلکه به رقیبی برای ما در منطقه تبدیل شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عبدالرحمن حسینی فرد، رئیس انجمن گلخانه سازان در نشست خبری امروز گفت: باغبانی یک هنر است که در نمایشگاه آبفارم تجلی پیدا می‌کند در مقطع زمانی که دشمن سعی در ناامید کردن ایرانیان با مطرح کردن مشکلات کشور، دارد. بنابراین، امسال برگزاری نمایشگاه با سال‌های قبل متفاوت است.

وی با بیان اینکه نمایشگاه آبفارم ایران یکی از نمایشگاه‌های این حوزه در منطقه است، افزود: خیلی از برپاکنندگان نمایشگاه کشاورزی در ترکیه عنوان می‌کنند امروز ایران بازار مصرف تجهیزات کشاورزی ترکیه نیستند بلکه به رقیبی برای ما در منطقه تبدیل شده‌اند.

حسینی فرد ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از تجهیزات گلخانه‌ای ساخت داخل قابل رقابت با مشابه‌های نوع خارجی خود هستند.

 رئیس انجمن گلخانه سازان با بیان اینکه کشور توان رقابت در بازارهای جهانی تجهیزات کشاورزی و گلخانه‌ای را دارد، گفت: امروز اگر ایران بالاتر از رقبای خود نباشد کمتر از آنها هم نیست.

