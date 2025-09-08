باشگاه خبرنگاران جوان - محمد فرخزاده با اعلام خبر فوق اظهارداشت: از اول مهرماه، شهروندان، دانشجویان و دانشآموزان میتوانند از خدمات خط ۲ مترو در ایستگاههای قهرمانان واقع در شهرک میانرود، شهدای عادلآباد در بلوار عدالت، ایستگاه بسیج در ابتدای فلکه فرودگاه و ایستگاه امام حسین (ع) در میدان امام حسین (ع) استفاده کنند.
او افزود: خدمات خط ۲ مترو شیراز همه روزه از ساعت ۶ صبح تا ۱۸ بعدازظهر در ایستگاههای مذکور فعال خواهد بود و سرفاصله حرکت قطارها در این خط ۴۰ دقیقه تعیین شده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز همچنین یادآور شد: خط یک مترو شیراز نیز از ابتدای مهرماه، از ساعت ۶ صبح تا ۲۲ شب با سرفاصله ۱۵ دقیقهای آماده جابجایی شهروندان خواهد بود.
فرخزاده با تأکید بر رویکرد شهرداری در ارتقای خدمات حمل و نقل عمومی اظهار داشت: هدف از این برنامهریزی، تسهیل در رفتوآمدهای روزانه شهروندان و کاهش بار ترافیکی به ویژه در محدوده مرکزی شهر به ویژه در ایام بازگشایی مدارس و دانشگاهها است. در خال حاضر کلانشهر شیراز تنها شهر ایران است که همزمان در سه خط جدید در حال ساخت تونل و ایستگاههای مترو است.
او یادآور شد: هزینه حفر تونل و ساخت ایستگاههای مترو به ازای هر کیلومتر حدود ۵۵ میلیون یورو اسد. طبق قانون تامین زیرساختهای حمل و نقل بر عهده دولت است که در شیراز بخش عهدهای از این هزینه بر عهده شهرداری است. این در راستای رفاه حال شهروندان شیرازی بوده و به سختی تامین میشود.
معاون شهردار شیراز تاکید کرد: انتظار این است که شهروندان در ایام پرتردد سال همانند شهریور و مهرماه از وسایل شخصی کمتر استفاده و از ظرفیتهای خوب حمل و نقل عمومی استفاده نکنند.
منبع: شهرداری شیراز