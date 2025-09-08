معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز، از افزایش ساعات خدمات‌رسانی مترو شیراز همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد فرخ‌زاده با اعلام خبر فوق اظهارداشت: از اول مهرماه، شهروندان، دانشجویان و دانش‌آموزان می‌توانند از خدمات خط ۲ مترو در ایستگاه‌های قهرمانان واقع در شهرک میانرود، شهدای عادل‌آباد در بلوار عدالت، ایستگاه بسیج در ابتدای فلکه فرودگاه و ایستگاه امام حسین (ع) در میدان امام حسین (ع) استفاده کنند.

او افزود: خدمات خط ۲ مترو شیراز همه روزه از ساعت ۶ صبح تا ۱۸ بعدازظهر در ایستگاه‌های مذکور فعال خواهد بود و سرفاصله حرکت قطار‌ها در این خط ۴۰ دقیقه تعیین شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز همچنین یادآور شد: خط یک مترو شیراز نیز از ابتدای مهرماه، از ساعت ۶ صبح تا ۲۲ شب با سرفاصله ۱۵ دقیقه‌ای آماده جابجایی شهروندان خواهد بود.

فرخ‌زاده با تأکید بر رویکرد شهرداری در ارتقای خدمات حمل و نقل عمومی اظهار داشت: هدف از این برنامه‌ریزی، تسهیل در رفت‌وآمد‌های روزانه شهروندان و کاهش بار ترافیکی به ویژه در محدوده مرکزی شهر به ویژه در ایام بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها است. در خال حاضر کلان‌شهر شیراز تنها شهر ایران است که همزمان در سه خط جدید در حال ساخت تونل و ایستگاه‌های مترو است.

او یادآور شد: هزینه حفر تونل و ساخت ایستگاه‌های مترو به ازای هر کیلومتر حدود ۵۵ میلیون یورو اسد. طبق قانون تامین زیرساخت‌های حمل و نقل بر عهده دولت است که در شیراز بخش عهده‌ای از این هزینه بر عهده شهرداری است. این در راستای رفاه حال شهروندان شیرازی بوده و به سختی تامین می‌شود.

معاون شهردار شیراز تاکید کرد: انتظار این است که شهروندان در ایام پرتردد سال همانند شهریور و مهرماه از وسایل شخصی کمتر استفاده و از ظرفیت‌های خوب حمل و نقل عمومی استفاده نکنند. 

منبع: شهرداری شیراز 

برچسب ها: شهرداری شیراز ، افزایش ساعت ، خدمات رسانی مترو
خبرهای مرتبط
۱۶ ایستگاه مترو در شیراز افتتاح می‌شود
فارس چراغ سبز را به پروژه‌های بازآفرینی شهری نشان داد
شتاب‌گیری بزرگ‌ترین طرح عمرانی حمل‌ونقل ریلی شهری در شیراز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تصادف زنجیره‌ای در محور فیروزآباد – قلعه دختر با ۷ مصدوم و ۲ فوتی
حمل بیش از هزار و ۲۰۰ تن بذر گندم گواهی شده، از کازرون به دیگر شهرستان‌ها + فیلم
فرصت‌های جدید برای گسترش تجارت ایران و کره جنوبی در حوزه پزشکی و دارویی
دستگیری عاملان درگیری در مرکز درمانی شیراز
کلاهبرداری از شهروندان به بهانه ثبت نام و خرید خودرو
بیستمین جشنواره تعاونی‌های برتر فارس به اختتامیه رسید + تصاویر
ویژه برنامه‌های گرامیداشت هفته وحدت در حرم شاهچراغ (ع)
بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیرمجاز، چالش‌های اصلی مدیریت شهری هستند
تعدیل بار ۶۶۵ دستگاه ترانسفورماتور پربار در فارس
اجرای برنامه‌های ویژه هفته وحدت در کانون‌های مساجد فارس
آخرین اخبار
ویژه برنامه‌های گرامیداشت هفته وحدت در حرم شاهچراغ (ع)
بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیرمجاز، چالش‌های اصلی مدیریت شهری هستند
دستگیری عاملان درگیری در مرکز درمانی شیراز
تعدیل بار ۶۶۵ دستگاه ترانسفورماتور پربار در فارس
اجرای برنامه‌های ویژه هفته وحدت در کانون‌های مساجد فارس
کلاهبرداری از شهروندان به بهانه ثبت نام و خرید خودرو
بیستمین جشنواره تعاونی‌های برتر فارس به اختتامیه رسید + تصاویر
فرصت‌های جدید برای گسترش تجارت ایران و کره جنوبی در حوزه پزشکی و دارویی
حمل بیش از هزار و ۲۰۰ تن بذر گندم گواهی شده، از کازرون به دیگر شهرستان‌ها + فیلم
تصادف زنجیره‌ای در محور فیروزآباد – قلعه دختر با ۷ مصدوم و ۲ فوتی
جذب سریع اعتبارات تا پایان سال اولویت دستگاه‌های اجرایی باشد