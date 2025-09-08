معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، اعلام کرد تا به امروز ۱۷ شهریورماه، هزار و سی و سه میلیارد تومان به فدراسیون‌ها پرداخت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید مناف هاشمی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: تا امروز ۱۷ شهریورماه موفق شدیم هزار و سی و سه میلیارد تومان به فدراسیون‌ها پرداخت کنیم و عملاً ۶۳ درصد بودجه عمومی که از محل ردیف اصلی وزارت ورزش و جوانان بوده را تخصیص دادیم.

وی افزود: در تلاش هستیم از محل بند (د) جدول ۱۲ نیز اعتبارات فدراسیون‌ها پرداخت شود، اما تاکنون سازمان برنامه تخصیصی در این بخش به ما نداده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: تا کنون ۳۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات نفت مربوط به سال ۱۴۰۳ به فدراسیون‌ها پرداخت کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم برای سال ۱۴۰۴ نیز از محل اعتبارات نفت، ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر پرداخت شود. در این زمینه تفاهم اولیه با وزارت نفت صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: در خصوص اعتبارات عمرانی، حدود ۲ هزار و صد میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه تخصیص گرفتیم که حدود ۹۰۰ میلیارد تومان آن به استان‌ها ابلاغ شد و ان‌شاءالله ظرف یک ماه آینده بیش از هزار و صد میلیارد تومان دیگر به استان‌ها پرداخت خواهد شد. امیدواریم در هفته تربیت بدنی و ایام دهه مبارک فجر بتوانیم حدود ۳۰۰ پروژه ورزشی را در کشور تکمیل و افتتاح کنیم.

هاشمی در ادامه گفت: در خصوص تیم امید تاکنون ۵۰ میلیارد تومان برای سیستم VAR و ۲۰ میلیارد تومان برای تیم امید پرداخت کرده‌ایم که در مجموع ۷۰ میلیارد تومان به فدراسیون فوتبال اختصاص یافته است. منتظر گزارش دقیق از فدراسیون فوتبال هستیم تا مشخص شود این منابع چگونه مصرف شده است تا ۵۰ میلیارد تومان دیگر برای VAR پرداخت کنیم. همچنین در خصوص تیم امید نیز پس از دریافت گزارش‌های فدراسیون فوتبال و طبق مصوبه ستاد عالی ورزش که با حضور وزیر محترم اتخاذ شده، تلاش می‌کنیم ۲۰ میلیارد تومان دیگر به تیم امید کمک کنیم.

برچسب ها: فوتبال ، وزارت وزارت ورزش و جوانان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۳۲ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
چه بخور بخوریه تو فوتبال ماشاالله
۰
۰
