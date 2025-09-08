باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت بهداشت لبنان روز دوشنبه اعلام کرد که حملات اسرائیل به شرق این کشور دستکم پنج شهید بر جای گذاشته است. این حمله پس از آن صورت گرفت که ارتش اسرائیل مدعی شد مواضع حزبالله را هدف قرار داده است.
این وزارتخانه گفت: «هدف گیریهای دشمن صهیونیستی در بقاع و حومه هرمل به آمار اولیهای منجر شد که شامل پنج شهید و پنج زخمی دیگر است.» این وزارتخانه خاطرنشان کرد که این آمار موقت است.
رسانههای دولتی از یک سری حملات به شرق لبنان در روز دوشنبه گزارش دادند و ارتش اسرائیل مدعی شد که مواضع متعلق به گروه حزبالله که از سوی ایران حمایت میشود را هدف قرار داده است.
خبرگزاری ملی دولتی (NNA) از هفت مورد هدف قرارگیری در منطقه شرقی هرمل گزارش داد.
ارتش اسرائیل گفت که به چندین «هدف متعلق به سازمان تروریستی حزبالله» در دره بقاع، از جمله آنچه که محلهای آموزش توسط نیروی نخبه رضوان این گروه توصیف کرد، ضربه زده است.
ارتش اسرائیل مدعی است که فعالیتها و تسلیحات حزبالله در این سایتها «نقض آشکار» توافقنامه نوامبر گذشته برای پایان دادن به جنگ محسوب میشود.
اسرائیل علیرغم توافق آتشبس که توسط آمریکا میانجی آن بوده است به انجام حملات هوایی منظم در لبنان ادامه داده است.
حملات روز دوشنبه پس از آن صورت میگیرد که دولت لبنان هفته گذشته گفت که ارتش آن شروع به اجرای طرحی برای خلع سلاح حزبالله خواهد کرد، بدون اینکه جزئیات این طرح را فاش کند.
منبع: خبرگزاری فرانسه