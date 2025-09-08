باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فرمانداری تهران، امیر قاسمی روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه با اشاره به اهمیت تعامل میان دستگاهها و سازمانها گفت: پس از تدوین برنامهها در مجموعه شهرداری، مکاتبات لازم با سایر سازمانها و شرکتها انجام شد و تمامی نهادها اعلام آمادگی کردند تا در این رویداد مشارکت داشته باشند.
وی افزود: برنامههای هفته فرهنگی شامل رونمایی کتابها و نقشههای گردشگری تهران، تورهای پیادهروی در مسیرهای سیگانه، نمایشگاههای عکس دیجیتال، اکران فیلمهای مستند با محوریت تهران قدیم، سلسله نشستهای تخصصی تهرانشناسی و برنامههای آموزشی برای دانشجویان و دانشآموزان است.
رئیس ستاد گردشگری تهران همچنین از برگزاری دهکده اقوام ایرانی، جشنوارههای هنری و آیینی، مسابقات عکاسی و کارگاههای تخصصی در محلات مختلف پایتخت خبر داد و تأکید کرد که بخشی از برنامهها به صورت رایگان برای شهروندان ارائه خواهد شد.
قاسمی در ادامه به مشارکت نهادهای مختلف اشاره کرد و گفت: سازمان زیباسازی شهر تهران مسئول طراحی فضاهای شهری و اطلاعرسانی، سازمان ورزش برگزاری بازیها و مسابقات بومی، اداره کل محیط زیست شهرداری برنامههای آموزشی محیطزیستی و سازمان مدیریت حمل و نقل و پایانهها خدمات مشاوره و اطلاعرسانی در مسیرهای ورودی شهر را بر عهده دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امسال با توجه به اهمیت روز تهران، برنامههای هفته فرهنگی باید نسبت به سالهای گذشته ویژهتر برگزار شود و این فرصت مناسبی است تا ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری تهران به بهترین شکل معرفی شود.