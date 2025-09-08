فرماندار تاکستان اعلام کرد: روند استیضاح شهردار این شهر به دلیل رعایت نشدن مراحل قانونی مندرج در اصلاحیه جدید قانون شوراها، توسط هیات تطبیق فرمانداری رد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سلمانی فرماندار تاکستان در تشریح دلایل رد مصوبه استیضاح شهردار تاکستان گفت: روند استیضاح شهردار به دلیل عدم رعایت مراحل قانونی مندرج در اصلاحیه جدید قانون شوراها، پس از بررسی دقیق توسط کمیته هیات تطبیق فرمانداری، رد شد.

وی افزود: قانون جدید شورا‌ها به صراحت مشخص کرده است که مراحل قانونی از جمله تذکر، سوال و در نهایت استیضاح شهردار باید به درستی طی شود. طبق این قانون، هر عضو شورا حق دارد درباره عملکرد شهردار تذکر دهد و هیئت رئیسه موظف است خلاصه آن را در جلسه علنی قرائت و متن کامل را برای شهردار ارسال کند.

فرماندار تاکستان همچنین به فرآیند سوال از شهردار اشاره کرد و گفت: اعضای شورا می‌توانند سوالات کتبی و صریح خود را مطرح کنند که پس از بررسی در کمیسیون تخصصی و جلسه علنی، در صورت عدم قانع شدن سوال‌کنندگان، موضوع به رای گذاشته می‌شود. پیشنهاد استیضاح شهردار نیز باید با ذکر دلایل و امضای حداقل یک سوم اعضای شورا ارائه شود و هیات رئیسه موظف است درخواست را در اولین جلسه علنی اعلام وصول کند. پس از ده روز کاری، شهردار باید برای دفاع در جلسه رسمی حاضر شود و روند بررسی دفاعیات و رای‌گیری مطابق قانون انجام گیرد.

سلمانی به تبصره یک ماده قانونی اشاره کرد که فرآیند استیضاح نباید بیش از چهل و پنج روز طول بکشد، مگر آنکه سه چهارم اعضای شورا رای به اختلال در مدیریت شهری دهند.

فرماندار تاکید کرد: رد این مصوبه صرفاً به دلیل نقص در اشکال قانونی آن بوده و هیچ ارتباطی با صلاحیت یا عملکرد شهردار ندارد. اگر اعضای شورا اصرار بر استیضاح داشته باشند، می‌توانند با اصلاح روند طی شده و رعایت دقیق مفاد قانونی، مصوبه را مجدداً به فرمانداری ارائه کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که اعضای شورا، با اولویت قرار دادن صلاح شهر و منافع شهروندان، مشکلات موجود را حل کرده و از کشیده شدن کار به استیضاح مجدد جلوگیری کنند.

منبع: صدا و سیما

برچسب ها: جلسه علنی ، استیضاح شهردار
