سخنرانی کمتر دیده شده رهبر انقلاب در سالگرد کشتار ۱۷ شهریور + فیلم

سخنرانی کمتر دیده شده آیت‌الله خامنه‌ای در دومین سالگرد کشتار مردم در ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ بازنشر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنرانی کمتر دیده شده آیت‌الله خامنه‌ای در بهشت زهرا در دومین سالگرد واقعه کشتار مردم در ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ توسط رژیم شاهنشاهی بازنشر شده است.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۶ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
سلام و صلوات خدا برشهیدان
۰
۰
پاسخ دادن