مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، در جلسه هماهنگی هفته فرهنگی تهران با اشاره به عقب ماندن برنامه‌های فعلی از نیاز‌های جوانان، گفت: اقدامات دستگاه‌ها باید متناسب با نیاز‌ها و تغییرات نگرش جوانان طراحی و اجرا شود تا تأثیر واقعی در جامعه داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فرمانداری تهران، علی جوادی روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه با تأکید بر ضرورت بازتوانی اعضای کارگروه، اظهار داشت: به دلیل ارتباط مستقیم بنده با جوانان و شناخت نیاز‌ها و تغییرات نگرش آنها، احساس می‌کنم برنامه‌ها و پاسخ‌های ما در قالب اقدامات فعلی، کافی نیست و بیشتر متناسب با ذهنیت گذشته و عقب‌تر از نیاز‌های روز جامعه است.

وی افزود: این فاصله باعث شده است که اثرگذاری برنامه‌ها، جلسات و تأمین اعتبار‌ها در اخلاق شهروندی، تاب‌آوری اجتماعی و مشارکت جوانان محدود باشد. بنابراین، لازم است اقدامات دستگاه‌ها به‌روز و متناسب با نیاز‌های واقعی جامعه طراحی شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران همچنین به موفقیت‌های ورزشکاران استان در رویداد‌های ملی و بین‌المللی اشاره کرد و گفت: برای اولین بار در تاریخ ورزش کشور، المپیاد‌ها و پارالمپیاد‌های استانی با حضور بیماران خاص، نابینایان و ناشنوایان برگزار شد و ورزشکاران ما موفق به کسب مدال‌های ارزشمند شدند. این موفقیت‌ها نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان تهران است که باید در برنامه‌های فرهنگی و ورزشی بیشتر دیده شود.

جوادی در ادامه بر اهمیت هفته فرهنگی تهران تأکید کرد و بیان داشت: برنامه‌های فرهنگی نباید صرفاً بازتاب برنامه‌های روتین دستگاه‌ها باشد. این هفته فرصتی است تا لایه‌های پنهان و جذاب تهران به غیرتهرانی‌ها معرفی شود و ظرفیت‌های فرهنگی استان به‌ویژه صنایع دستی و بازی‌های بومی، بیشترین بهره را از این فرصت ببرند.

وی در پایان تصریح کرد: برنامه‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که مردم از دم در خانه خود بتوانند در آنها شرکت کنند و جنبه خانوادگی داشته باشند تا اثرگذاری بیشتری در جامعه ایجاد شود.

برچسب ها: فرمانداری تهران ، اخلاق شهروندی
