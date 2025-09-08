به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان -در دنیای پرهیاهوی امروز، گاهی استعدادهایی در گوشه‌وکنار شهر، صبورانه منتظر فرصت درخشش می‌مانند.

در بندرعباس، شهر آفتاب و دریا، جامعه ورزشکاران نابینا و کم‌بینا نمونه‌ای از این اراده پولادین هستند؛ قهرمانانی که با چشمان دل، افق‌های روشن پیروزی را نشانه رفته‌اند.

برای آگاهی از وضعیت این قشر فعال و پرانگیزه، به سراغ عبدالرسول رئیسی، رئیس هیئت نابینایان و کم‌بینایان شهرستان بندرعباس رفتیم تا از چالش‌ها، دستاوردها و رویاهایشان بشنویم.

رئیسی، وضعیت فعلی ورزش نابینایان و کم‌بینایان در بندرعباس را در سطح متوسط ارزیابی می‌کند. او از همدلی و انسجام گروهی ورزشکاران و حضور پرشورشان در برنامه‌های فرهنگی و ورزشی به عنوان نقطه قوتی بی‌بدیل یاد می‌کند؛ سرمایه‌ای انسانی که با وجود تمام محدودیت‌ها، همچنان چراغ امید را روشن نگاه داشته است.

اما در کنار این روحیه ستودنی، رئیسی انگشت اشاره خود را به سمت بزرگترین ضعف‌ها می‌گیرد: کم‌توجهی به نیازهای ورزشی، عدم حمایت کافی و انگیزه لازم. این سه واژه، خلاصه‌ای از گلایه‌هایی است که می‌تواند سد راه رشد و توسعه باشد.

میدان نبرد: گلبال، شطرنج، دوومیدانی و فقدان زیرساخت‌ها

گلبال، شطرنج و دوومیدانی؛ اینها سه رشته ورزشی فعالی هستند که نابینایان و کم‌بینایان بندرعباس با شور و اشتیاق در آن‌ها به رقابت می‌پردازند. اما آیا زیرساخت‌ها و امکانات نیز همگام با این شور و انگیزه پیش رفته‌اند؟ پاسخ رئیسی صریح و بدون تعارف است: هیئت فاقد امکانات و زیرساخت‌های ورزشی اختصاصی است. این کمبود، مشکلات دیگری را نیز به دنبال دارد؛ از نبود سرویس ایاب و ذهاب که رفت‌وآمد ورزشکاران را دشوار می‌کند تا نداشتن البسه ورزشی مناسب و چالش در برگزاری مسابقات درون‌استانی. اینها موانعی است که نیاز به نگاهی عمیق‌تر و حمایتی جدی‌تر دارد.

با وجود این تنگناها، استقبال نوجوانان و جوانان نابینا و کم‌بینا از فعالیت‌های ورزشی مطلوب توصیف می‌شود.

رئیسی برای ترغیب بیشتر این سرمایه‌های آینده، برگزاری برنامه‌های تفریحی و فرهنگی در کنار فعالیت‌های ورزشی را پیشنهاد می‌دهد؛ رویکردی که می‌تواند ضمن ارتقای مهارت‌های ورزشی، نشاط اجتماعی را نیز به ارمغان آورد.

ستارگان درخشان: از “خدا رسان متولی” تا رویای مربیان متخصص

بندرعباس گنجینه‌ای از استعدادهاست. رئیسی با افتخار از آقای خدا رسان متولی نام می‌برد؛ قهرمانی که نایب‌قهرمانی مسابقات پیشکسوتان گلبال کشور را در بابلسر به دست آورده و در سطح استان نیز عنوان قهرمانی و نایب‌قهرمانی شطرنج را در کارنامه دارد. حضور مستمر هیئت در مسابقات کشوری در رشته‌های گلبال، دوومیدانی و شطرنج، گواهی بر این توانمندی‌هاست.

اما چه کسی این استعدادها را پرورش می‌دهد؟ نقش مربیان و راهنمایان بینا از دید رئیسی صددرصد حیاتی است. او از جذب این افراد از طریق فراخوان عمومی و آموزش زیر نظر فدراسیون نابینایان و کم‌بینایان کشور سخن می‌گوید.

با این حال، بزرگترین دغدغه و مهم‌ترین مانع توسعه ورزش نابینایان در شهرستان، کمبود نیروی متخصص در حوزه ورزش نابینایان عنوان می‌شود. اینجاست که نیاز به سرمایه‌گذاری بر روی دانش و تجربه بیش از پیش احساس می‌شود.

حمایت‌ها: گام‌های اولیه و انتظار گام‌های بلندتر

در زمینه حمایت نهادهای دولتی، رئیسی عملکرد شهرداری و اداره ورزش و جوانان را در حد مطلوب ارزیابی می‌کند.

اختصاص یک سالن ورزشی به ورزشکاران مرد گلبال توسط شهرداری و ساخت یک سالن ورزشی چندمنظوره در شهرک سجادیه توسط اداره ورزش و جوانان، نشانه‌هایی از توجه است. اما آرمان و چشم‌انداز پنج ساله هیئت بسیار فراتر است: تعلیم و آموزش مربیان و داوران متخصص و سرمایه‌گذاری هدفمند روی ورزشکاران جوان و نوجوان.

رئیس هیئت نابینایان و کم‌بینایان بندرعباس، دست یاری به سوی مردم و خیرین نیز دراز می‌کند. توجه، ایجاد انگیزه و برطرف کردن نیازهای اولیه ورزشکاران مانند البسه و تجهیزات، گام‌های کوچکی است که می‌تواند تاثیرات بزرگی در زندگی این ورزشکاران داشته باشد.

پیام رئیس: خدمت به همنوع و درخواست قاطع حمایت

عبدالرسول رئیسی، انگیزه شخصی خود را برای قبول این مسئولیت، خدمت به همنوعان و ایجاد شور و نشاط در جامعه نابینایان می‌داند. او به خوبی می‌داند که تاثیر ورزش در افزایش اعتماد به نفس، رشد شخصیتی و استقلال زندگی نابینایان، تعیین‌کننده است.

و در نهایت، پیام قاطع و واضح او به مسئولان و همشهریان: حمایت مستمر از ورزشکاران نابینا و کم‌بینا از سوی استاندار محترم، نهادهای دولتی، سازمان‌ها و شرکت‌های صنعتی. این درخواست، فریاد امیدی است که از دل جامعه‌ای پرتوان و پرانگیزه برخاسته؛ فریادی که می‌تواند مسیر را برای درخشش بی‌بدیل این قهرمانان هموار کند و نام بندرعباس را در میادین ورزشی کشور و حتی جهان، پرآوازه‌تر سازد.

منبع:روابط عمومی ورزش نابینایان هرمزگان