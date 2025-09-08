رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهر تهران در جلسه هماهنگی هفته فرهنگی شهرستان از برنامه‌ها و رویکرد‌های جدید امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فرمانداری تهران، مهدی وحیدی با اشاره به ضعف نبود شعار واحد در سال گذشته گفت: برای هفته فرهنگی تهران شعار پیشنهادی تهران؛ هر کوچه یک رنگ، هر محله یک زندگی انتخاب شده است که پس از بررسی در کمیته مشترک و نظر جمعی دستگاه‌ها نهایی خواهد شد.

وی افزود: یکی از مشکلات اصلی سال گذشته، نبود یک مرجع اطلاع‌رسانی واحد بود و هر دستگاه به‌صورت جداگانه اقدام می‌کرد. پیشنهاد ما راه‌اندازی یک سایت منسجم و رونمایی از پوستر هفته تهران در پایان شهریور یا ابتدای مهر با حضور اصحاب رسانه است.

وحیدی در تشریح برنامه‌ها اظهار داشت: هفته فرهنگی تهران در هفت روز و متناسب با هفت گروه اجتماعی طراحی شده است؛ از جمله تهران و کودکان با شعار تهران شاداب، آینده با کودکان، تهران و جوانان با شعار جوان بانشاط، تهران جوان، تهران و سالمندان با محور ریشه‌های فرهنگ تهران، روزی ویژه برای معلولان، تهران و خانواده با شعار تهران با خانواده، شهر گرم و صمیمی، تهران و زنان و در نهایت روز پایانی با محور تهران و رسانه.

به گفته رئیس اداره میراث فرهنگی تهران، در این هفته موضوعاتی همچون تهران شهر موزه‌ها، بافت تاریخی زنده، هنر‌های نمایشی و موسیقی، ادبیات، صنایع‌دستی و نیز نقش رسانه‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی از چند برنامه خاص نیز خبر داد: برگزاری اولین رالی موزه‌های تهران، اولین رالی روستا‌ها با شعار فرهنگ روستا را لمس کنید، رکاب‌زنی فرهنگی در مسیر‌های شهری، بازدید خانواده سفرا از جاذبه‌های تهران، نشست‌های تخصصی و تجلیل از موزه‌داران از جمله برنامه‌های شاخص امسال خواهد بود.

وحیدی در پایان به موفقیت برنامه «هفت بام تهران» در سال گذشته اشاره کرد و گفت: امسال نیز با طراحی بازی شهری ردپا و معما‌های فرهنگی در سطح تهران، مشارکت گسترده نوجوانان و جوانان را در حوزه گردشگری رقم خواهیم زد.

برچسب ها: میراث فرهنگی ، کمیته مشترک
تبادل نظر
