دادگاه تجدیدنظر آمریکا حکم ۸۳ میلیون دلاری علیه ترامپ را تأیید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک دادگاه تجدیدنظر آمریکا روز دوشنبه جریمه ۸۳.۳ میلیون دلاری هیئت منصفه علیه دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور، به دلیل افترا به ای. جین کارول، نویسندهای که مشخص شد او را مورد آزار جنسی قرار داده است، را تأیید کرد.
دادگاه استیناف حوزه دوم ایالات متحده در رای خود نوشت: «ما معتقدیم که دادگاه منطقهای در هیچ یک از احکام مورد اعتراض مرتکب خطا نشده و آرای هیئت منصفه مبنی بر پرداخت غرامت، با توجه به حقایق خارقالعاده و فاحش این پرونده، منطقی بوده است.»
کارول از ترامپ به اتهام تعرض جنسی در دهه ۱۹۹۰، ضرب و جرح و افترا شکایت کرده بود. وی در شکایت خود عنوان کرده بود که ترامپ در اواسط دهه ۱۹۹۰ در یک آپارتمان لوکس در منهتن نیویورک به وی تجاوز کرد، اما رئیس جمهور آمریکا این اتهام را رد کرده و گفته است که کارول «کاملا دروغ» میگوید.
منبع: خبرگزاری فرانسه