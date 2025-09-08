باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - مهدی صفاری نیا مدیر عامل بنیاد علم و فناوری مصطفی در مراسم اعطای ششمین جایزه مصطفی(ص) با حضور بیش از ۱۰۰ مهمان بین المللی برگزار شد، گفت: نامگذاری جایزه مصطفی به نام پیامبر عظیم الشان اسلام، صلوات الله علیه و آله، در حقیقت نمایانگر جایگاه نازل و شخصیت تمدن ساز ایشان است. پیامبری که مظهر رحمت الهی برای جهانیان بوده و با مرور بر طلب علم، تعقل و شکوفایی اندیشه، الهامبخش حرکت علمی و فرهنگی مردم در طول تاریخ است. برگزیدگان این جایزه با تحقیقات بدیع و کتابهای شگفت انگیز خود، نقش مهمی در ارتقاء سطح علمی و حل مسائل اساسی بشری ایفا کرده است. آثار آنها نه تنها مرزهای دانش را گسترش دادند، بلکه با کاربرد عملی در بهبود سلامت، محیط و فناوریهای نوین، اثرات مثبت و ماندگاری در طول تاریخ به جا گذاشتهاند.
او افزود: در پنج دوره گذشته، جایزه مصطفی از ۱۹ دانشمند برجسته از ۱۰ کشور است که آنها را نه تنها در دنیای علم، بلکه تأثیرات ملموسی بر زندگی بشر داشته است. این علوم شامل پیشرفتها در حوزه پزشکی و سلامت با توسعه روشها و فناوریهای نوین برای تشخیص و درمان بیماریها، توسعه واکسنها با فناوری mRNA و داروهای مهندسی هیدروژنی، تا فناوریهای نوین پاک و ارتباطات نوری ایت.
صفاری نیا اظهار کرد: با الهام از برگزاری مسابقه موفق پنج دوره جایزه، مدال دانشمند جوان امسال بنیانگذاری شده است تا به عنوان نمادی از تکریم و نسل آینده، پیشران این فناوری در جهان اسلام باشد. این ابتکار امیدبخش به پشتوانه وقف ارزش پروفسور امید فرخزاد و پروفسور شاهین برگزیدگان ادوار جایزه شکل گرفته است. مدال دانشمند جوان هر دو سال به نوآورانه علمی تعلق میگیرد که توسط نخبگان زیر ۴۰ سال جهان اسلام ارائه شده و زمینه بهبود زندگی بشریت را فراهم میآورد.
او بیان کرد: در نگاه راهبردی، جایزه مصطفی بر حوزههای نوظهور و آیندهساز مانند پزشکی دقیق، هوش مصنوعی، دادههای کلان، فناوریهای پاک و انرژیهای نو، و همچنین فناوریهای کوانتومی و نانوتکنولوژی است. این، پاسخی هوشمندانه به چالشها و فرصتهای پیش روی جهان اسلام است. این حوزهها نه تنها در خط مقدم توسعهی جهانی و نوآوری قرار دارند، بلکه به طور مستقیم با نیازهای حیاتی اسلامی در زمینههای سلامت، امنیت، توسعه پایدار و حکمرانی دادهشدههای ارتباط دارند.
مدیر عامل بنیاد علم و فناوری مصطفی ادامه داد: بنیان مصطفی در اجرای مأموریت در توسعه زیست بوم هم نقشآفرینانبوم فناوری، موفق به ایجاد شبکههای بنیادی و تأثیرپذیری از نخبگان، پژوهشگران و فناوران در زیستبوم علمی جهان اسلام و فراتر از آن هستند. این تلاشها در شرایطی صورت میگیرد که جهان در دو سال گذشته با فاجعه تخریب مراکز علمی، دانشگاهی و بهداشتی در غزه، به عنوان بخشی از جهان اسلام، وجود داشته است. رویدادی که اعتراض و توجه جهانیان و بررسی را برانگیخته است.
در پایان، از اعضای گروههای داوری و علمی، اعضای شورای سیاستگذاری، سفیران و همکاران بنیاد مصطفی در اعضای مختلف، اعضای مجمع بانیان جایزه و همه واقفان و حامیان حقیقی و حقوقی که در این حرکت عظیم جهانی همراه ما بودهاند، تشکر میکنم.