باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - علی اکبر صالحی، رئیس کارگروه علمی ششمین دوره جایزه مصطفی (ص)، در مراسم اعطای این جایزه که شامگاه دوشنبه (۱۷ شهریور) در تالار جشن برگزار شد، به تشریح روند انتخاب برگزیدگان این دوره پرداخت. وی اعلام کرد که در این دوره، ۴ و ۲۸۸ پرونده به دبیرخانه جایزه ارسال شد که از غربالگری اولیه، تعداد این پرونده‌ها به ۹۷ کاهش یافت و این پرونده‌ها توسط ۱۰۰ دانشمند بین‌المللی داوری قرار گرفتند.

صالحی با اشاره به تقارن این ایام با هزار و پانصد سالگرد ولادت پیامبر اکرم (ص)، گفت: «اسلام دین معرفت و خرد است و همیشه علم را چراغ هدایت و رکن استوار تمدن‌سازی دانسته است».

وی افزود: «سنت علم در اسلام و ایران تنها ابزاری برای دانستن نیست، بلکه برای نیل به حقیقت می‌شود. عالمان، مشعل‌داران این مسیر هستند که با آموزش و پژوهش، دانش را نشر داده و آن را در خدمت تعالیم جامعه و رفع نیاز‌های بشر قرار می‌دهند.»

صالحی با جایزه بر نقش جایزه مصطفی (ص) در شناسایی و تجلیل از این عالمان، به ارائه گزارشی از برگزاری ششمین دوره جایزه پرداخت. وی توضیح داد: «فراخوان عمومی این دوره در بهمن ۱۴۰۲ منتشر شد و نهاد‌ها و عشق واقعی تا شهریور ۱۴۰۳ فرصت برگزیدگان خود را به دبیرخانه معرفی کنند. دبیرخانه نیز به کشف هزاره‌های ارزشمند پرداخت و ۵ و ۲۲۸ دانشمند را در حوزه علم و اطلاعات فناوری و ارتباطات، علوم زیستی و پزشکی و علوم پایه و مهندسی بررسی کرد. این آثار با استفاده از شاخص‌های دقیق، دامنه نفوذ علمی و کارآمدی اثر و اثرگذاری اجتماعی در چند مرحله ارزیابی قرار گرفته است.»

وی افزود: «داوران بین‌الملل به جایگاه علمی آثار و همچنین اصالت آثاری که در آن قرار دارند. پس از ۹۷ نفر از غربالگری اولیه، نامزد‌ها به کاهش و پس از بررسی پرونده‌ها، ۲۴ اثر برجسته برای داوری بین‌المللی انتخاب شدند. این پرونده‌ها به صد دانشمند صاحبنظر در سراسر جهان ارسال شد و در نهایت، ۳ برگزیده با درخشان و ماندگار موفق به دریافت جایزه شدند.»

صالحی همچنین اشاره کرد که برای اولین بار، مراسم اعطای مدال دانشمند جوان به سه پژوهشگر فرهیخته از ایران، مالزی و ترکیه در فرهنگستان علوم برگزار شد که این امر نشان‌دهنده اهتمام جایزه مصطفی به حمایت از دانشمندان جوان است.