وی با بیان اینکه جغرافیای منطقه ارسباران، فراتر از تصوری است که می‌توان در ذهن داشت، گفت: امروز با توسعه زیرساخت‌ها به همت مسئولان استانی و نماینده سخت کوش این منطقه، زمینه جذب گردشگر تسهیل شده است.

وی افزود: کلیبر، علاوه بر آثار بسیار زیبای طبیعی از جمله آبشارها و جنگلهای ارسباران، یک منطقه تاریخی و تمدنی است و آثار تاریخی بسیاری از قبل و بعد از میلاد تا دوره ساسانی، اشکانی، سلجوقی، صفوی و همه ادوار تاریخی در این منطقه وجود دارد.

صالحی از شناسایی بیش از ۱۰۰ اثر تاریخی و ثبت ملی تعدادی از این آثار خبر داد.

وی گفت: اکنون پروژه‌های زیرساختی در این منطقه در حال ساخت است اما نیاز جدی به حمایت در راستای تبدیل به قطب توریستی دارد.

وی با بیان اینکه گام‌های خوبی در راستای بهبود شرایط جاده‌های‌ دسترسی منطقه برداشته شده و درحال تکمیل است، گفت: هتل‌های یک تا پنج ستاره نیز درحال ساخت بوده و سرمایه گذاران خوبی به این منطقه اقبال پیدا کرده‌اند.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تاکید کرد: باید این ظرفیت‌ها را به هموطنان خود و حتی کشورهای منطقه معرفی کنیم که اگر دسترسی‌ها و جاده‌ها تکمیل شود، همه ظرفیت‌های لازم برای تبدیل کلیبر، هوراند و خداآفرین به قطب گردشگری وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: امروز اراده مدیریت استان و وزارتخانه، ارتقای زیرساخت‌های گردشکری است تا مردم ایران هر وقت که اراده کنند، به هر نقطه از کشور سفر کنند و با محدودیت مواجه نشوند.

وی با بیان این‌که منطقه ارسباران ظرفیت طبیعی بی نظیری دارد، گفت: تاکید کرد: اگر بتوانیم گردشگر را به منطقه جذب کنیم به رونق اقتصاد منطقه کمک می‌کند.

وی درباره برنامه‌های وزارتخانه در حوزه هوش مصنوعی نیز اظهار کرد: راه اندازی اداره هوش مصنوعی را در دستورکار قرار دادیم چرا که یکی از عناصر اصلی برای معرفی ظرفیت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی است که در این راستا ما با سرعت درحال تولید محتوای چند زبانه برای کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای میانه، قفقاز، چین، هند و روسیه هستیم .

وی با اشاره به ایستادگی دیار تبریز و آذربایجان در جنگ ۱۲ روزه، گفت: مردم این دیار ثابت کردند که در مقابل دشمنان، مقاوم بوده و سرتسلیم فرود نمی‌آورد و این موضوع، رفتار تاریخی آذربایجان است که در همه ادوار دیده شده و شهدای زیادی تقدیم کشور کرده است.

