باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - حزب حاکم عدالت و توسعه (AK) ترکیه، کمپین نظامی جاری اسرائیل در غزه را نسل‌کشی خواند و آن را محکوم کرده است. حسن یالچین، معاون رئیس این حزب در امور حقوق بشر، از جامعه بین‌المللی خواست تا اقدام فوری کند و وعده داد که آنکارا به همبستگی خود با فلسطینیان ادامه خواهد داد.

یالچین روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در گذرگاه مرزی رفح گفت که اسرائیل با محاصره غزه، اجبار به جابجایی جمعی و هدف قرار دادن غیرنظامیان در حال پاکسازی قومی است.

او اعلام کرد: «این مبارزه با تروریسم نیست — این کشتار بی‌گناهان است. تاکنون ۶۲ هزار غیرنظامی در حملات اسرائیل جان خود را از دست داده‌اند که حداقل ۲۰ هزار نفر از آنها کودک هستند. ۱۰ هزار نفر دیگر نیز مفقود یا زیر آوار گیر کرده‌اند.»

یالچین اسرائیل را متهم کرد که ۸۰ درصد از ساختمان‌های غزه، از جمله بیمارستان‌ها، مدارس و مساجد را نابود کرده و ۹۰ درصد از جمعیت این منطقه را آواره کرده است. او گفت که دولت‌های غربی به دلیل نفوذ لابی‌های طرفدار اسرائیل، نسبت به فجایع چشم‌پوشی کرده‌اند.

او گفت: «دیگر نمی‌توان این نسل‌کشی را پنهان کرد. نهاد‌های بین‌المللی در انجام وظیفه خود شکست خورده‌اند، در حالی که بسیاری از پایتخت‌های غربی در اسارت لابی‌گری اسرائیل باقی مانده‌اند.»

خطاب به جهان اسلام

یالچین با خطاب به جامعه گسترده مسلمان، خواستار وحدت شد و هشدار داد که تفرقه و دو دستگی فقط به منافع اسرائیل خدمت می‌کند.

او گفت: «در کنار برادران و خواهران مظلوم خود بایستید. اگر این کار را نکنید، کسانی که امروز غزه را مورد حمله قرار می‌دهند، فردا شما را هدف قرار خواهند داد.»

منبع: تی آر تی