مراسم چهل و هفتمین سالروز شهادت شهدای ۱۷ شهریور در میدان ۱۷ شهریور و محل شهادت این شهدا برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم چهل و هفتمین سالروز شهادت شهدای ۱۷ شهریور در میدان ۱۷ شهریور و محل شهادت این شهدا برگزار شد.

در این مراسم که در میدان ۱۷ شهریور و محل شهادت این شهدا برگزار شد مردم شهیدپرور تهران یاد و خاطره شهدای ۱۷ شهریور سال ۱۳۵۷ را گرامی داشتند و با قرائت فاتحه و ذکر صلوات علو درجات را برای آنان مسئلت کردند.

در این مراسم که جمعی از خانواده شهدای ۱۷ شهریور و جانبازان آن واقعه تاریخی حضور داشتند یکی از شاهدان آن جنایت به شرح مشاهدات خود از تظاهرات مسالمت آمیز مردم و پاسخ رگبار گلوله رژیم پهلوی به جان آنان پرداخت.

همچنین رئیس عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح نیز با استناد به منابع آن دوران نقش آمریکا را در حمایت از این جنایت صریح و آشکار دانست.

حجت الاسلام والمسلمین آقاجانپور گفت: دست جنایتکاران آمریکا و دولت وقت این کشور در حمایت از رژیم شاهنشاهی حتی تا روز‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی قابل انکار نیست.

وی با بیان اینکه دشمنی آمریکا با مردم ایران برای به زانو در آوردن این ملت چند دهه به طور متوالی ادامه یافته است، خاطر نشان کرد: دست جنایتکاران آمریکایی در جنگ تحمیلی اخیر نیز بیش از هر زمانی آشکار بود چرا که آنان از استقلال و آزادی خواهی و تسلیم ناپذیری ایرانیان خشمگین هستند.

رئیس عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح تاکید کرد: آنها از ما تسلیم می‌خواهند حال آنکه ملت عاشورایی ایران از امام حسین (ع) آموخته است که هرگز مقابل زورگویی و ظلم سر خم نمی‌کند.

در این مراسم یکی از مداحان در رثای شهیدان انقلاب اسلامی مداحی کرد و از خانواده‌های شهدای ۱۷ شهریور نیز قدردانی شد.

۱۷ شهریور سال ۱۳۵۷ تظاهرات مسالمت آمیز مردم پس از میدان شهدا یا همان ژاله سابق به خیابان‌های اطراف گسترش پیدا کرد و رژیم نیز برای ایجاد ترس مردم را به گلوله بست و جمع زیادی را به شهادت رساند، اما این قیام خونین روند اضمحلال حکومت پهلوی را تسریع کرد به گونه‌ای که ۵ ماه بعد عملا در ۲۲ بهمن پرونده حکومت طاغوت به دست مردم به تاریخ سپرده شد.

