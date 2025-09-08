نایب رئیس مجلس گفت: شورای مجالس آسیایی-آفریقایی می‌تواند به عرصه‌هایی برای ارائه راه حل‌های عملی مشترک بدل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران متشکل از عباس گلرو نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و لبنان و زهره سادات لاجوردی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در نخستین مجمع عمومی شورای مجالس آسیایی-آفریقایی که در بیروت برگزار شد، شرکت کرد و در جمع نمایندگان پارلمان‌های کشور‌های آسیایی و آفریقایی به ایراد سخنرانی پرداخت.

متن سخنرانی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این مجمع، به شرح زیر است:

افتخار بزرگی است که امروز در نخستین نشست عمومی شورای مجالس آسیایی–آفریقایی حضور دارم؛ شورایی که ثمره اراده مشترک ملت‌های ما برای همگرایی، عدالت و توسعه پایدار است. این رویداد نقطه عطفی در تاریخ همکاری‌های پارلمانی و مردمی به شمار می‌رود و معنای ویژه‌ای می‌یابد، زیرا نه تنها مجالس، بلکه اتحادیه‌ها و سندیکا‌های کارگری و صنفی نیز در کنار ما ایستاده‌اند تا صدای واقعی ملت‌ها در عرصه بین‌المللی شنیده شود.

همکاران گرامی.

آسیا و آفریقا نه تنها دارای ذخایر عظیم انسانی و طبیعی، بلکه دو قاره‌ای هستند که سابقه‌ای طولانی در مبارزه با استعمار و مقاومت در برابر سلطه‌گری دارند. امروز نیز ما با تهدید‌های مشترکی مواجه هستیم. سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه، نظام سلطه مالی جهانی و به‌ویژه جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین، امنیت و ثبات منطقه‌ای و جهانی را تهدید می‌کند. در این شرایط صدای متحد پارلمان‌ها و سندیکا‌ها از دو قاره می‌تواند به قدرتی بازدارنده و سازنده تبدیل شود.

جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در غزه نه تنها یک بحران انسانی، بلکه یک فاجعه تاریخی است که وجدان بشریت را به لرزه درآورده است. رژیمی که سال‌ها با اشغالگری، تبعیض نژادی و محاصره ظالمانه ملت فلسطین، زندگی روزمره آنان را به رنجی بی‌پایان تبدیل کرده است، امروز با بمباران بی‌وقفه محله‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس و اردوگاه‌های پناهندگان، بزرگترین جنایت علیه بشریت در قرن حاضر را رقم زده است.

کشتار زنان و کودکان بی‌دفاع، استفاده از سلاح‌های ممنوعه و ایجاد قحطی و بحران انسانی در غزه نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی نه تنها تهدیدی برای فلسطین بلکه تهدیدی برای امنیت و صلح جهانی است. این جنایات، با سکوت و حمایت مستقیم برخی قدرت‌های غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا استمرار یافته و جامعه جهانی را در برابر آزمونی بزرگ قرار داده است.

این رژیم جنایتکار حتی پا را فراتر نهاده و با تجاوز مستقیم به جمهوری اسلامی ایران، شهادت سرداران شجاع، دانشمندان هسته‌ای، زنان و کودکان بی‌گناه ایرانی را رقم زده است. چنین تجاوز آشکاری هرچند با واکنش قوی ایران مواجه شد بیانگر ماهیت تجاوزگر و بحران‌آفرین این رژیم است. رژیمی که جز با مقاومت و اتحاد ملت‌ها مهار نخواهد شد.

شورای مجالس آسیایی–آفریقایی می‌تواند در این لحظه تاریخی به یک صدای رسا و واحد در دفاع از ملت مظلوم فلسطین و محکومیت رژیم اشغالگر قدس تبدیل شود. این شورا باید نماد حمایت بی‌قید و شرط از مردم فلسطین باشد، زیرا آزادی قدس شریف نه فقط یک خواسته فلسطینی، بلکه آرمان همه ملت‌های آزاد اندیش جهان است.

فلسطین سنگ محک عدالت و آزادی در عصر ماست. هرگونه مماشات با رژیم صهیونیستی به معنای چشم‌پوشی از حقوق ملت‌ها و تسلیم در برابر ظلم است. تنها راه ایستادگی در کنار ملت فلسطین، حمایت از مقاومت مشروع آنان و بسیج توان جمعی ملت‌های آسیا و آفریقا برای پایان دادن به این اشغالگری و جنایات است.

برادران و خواهران گرامی.

این شورا می‌تواند به عرصه‌هایی برای ارائه راه حل‌های عملی مشترک بدل شود؛ راه حل‌هایی برای ارتقای عدالت اجتماعی، بهبود شرایط کار، گسترش آموزش و بهداشت همگانی و حرکت به سوی توسعه پایدار. همچنین می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌های همکاری بین پارلمان‌ها و اتحادیه‌ها باشد، تا اراده سیاسی و اجتماعی در کنار یکدیگر به بار بنشینند.

امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد نیازمندیم؛ اتحادی که نه تنها در سطح دولت‌ها و مجالس، بلکه در دل جامعه و در میان مردم شکل گیرد. اگر آسیا و آفریقا بتوانند پیوند‌های عمیق‌تری میان پارلمان‌ها، سندیکاها، نخبگان و ملت‌ها برقرار کنند، آنگاه صدای ما در جهان شنیده خواهد شد و هیچ قدرتی قادر نخواهد بود حقوق مشروع ملت‌های ما را نادیده بگیرد.

جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که شورای مجالس آسیایی–آفریقایی باید به نهادی پویا و عملیاتی بدل شود؛ نهادی که هم در عرصه پارلمانی و هم در سطح اجتماعی و مردمی فعال باشد. جمهوری اسلامی ایران آماده است در این مسیر نقش‌آفرینی کند و برای پیشبرد اهداف شورا با همه اعضا و نهاد‌های مدنی همکاری کند.

در پایان، امیدوارم این اجلاس سرآغاز فصلی نوین از همکاری‌های واقعی میان آسیا و آفریقا باشد؛ همکاری‌هایی که عدالت را تقویت، صلح را تحکیم، و توسعه پایدار را برای ملت‌های ما تضمین کند. 

برچسب ها: مجالس آسیایی ، پارلمان های جهان
