مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:روز‌های سه شنبه و چهارشنبه پدیده بارشی در کشور پیش بینی نمی‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در استان‌های اردبیل، گیلان و مازندران، بارش پراکنده و در ساعات پایانی  امشب در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس، برخی نقاط هرمزگان و شمال آذربایجان شرقی، رگبار و رعد و برق پراکنده و گاهی وزش باد شدید موقت پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: روزهای سه شنبه و چهارشنبه پدیده بارشی در کشور پیش بینی نمی شود.

او بیان کرد: پنجشنبه در شمال استان‌های آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل و جمعه علاوه بر این مناطق در استان‌های ساحلی خزر و خراسان شمالی، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی می شود.

وی افزود: در پنج روز آینده در شرق کشور به‌ویژه منطقه زابل و در استان‌های واقع در دامنه های جنوبی البرز در برخی ساعات وزش باد شدید موقت و گرد و خاک پیش بینی می شود.

او گفت: امشب خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و جمعه دریای خزر مواج است.

برچسب ها: وزش باد ، هواشناسی
