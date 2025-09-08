رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در دیدار با اعضای هیئت امنای بازار تهران گفت: امکان تقسیط پرداخت مالیات اصناف تا ۹ قسط فراهم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد هادی سبحانیان در نشست با اعضای هیئت امنای بازار تهران اظهار داشت: مالیات حدود ۱۲.۵ میلیون مودی ۱۰۰ درصد به صورت سیستمی و بدون دخالت نیروی انسانی محاسبه و تعیین شده است.

وی افزود: مالیات حدود ۷۰ درصد از مشاغل و اصناف یعنی ۹.۳ میلیون مودی صفر شده و حدود ۹۰ درصدشان زیر ۳۰ میلیون تومان تعیین شده است. با توجه به استقبال خوب مؤدیان از انتخاب محل مصرف مالیات، امسال هم ۸۸۱ پروژه نظیر ساخت بیمارستان و مدرسه و طرح‌های آب‌رسانی، راه‌سازی و ... درنظر گرفته شده است تا با انتخاب اصناف به اتمام برسد.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: ۹۰ هزار پرونده مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۴۰۲ را به صورت سیستمی قطعی‌سازی کردیم و این یکی از مهم‌ترین اقدامات از منظر مؤدیان بود.

سبحانیان یادآور شد: ۱۰۰ درصد اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری اشخاص حقیقی در سال جاری به صورت سیستمی حسابرسی و قطعی‌سازی شد.

وی تاکید کرد: در راستای تعامل و تکریم مودیان و رعایت شرایط خاص پیش آمده، علاوه بر تمدید مهلت ارائه اظهارنامه و تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم تا ۳۱ شهریور، امکان تقسیط پرداخت مالیات تا ۹ قسط را فراهم کردیم.

در ادامه این نشست، محمد توکلی رئیس هیئت امنای بازار تهران اظهار داشت: با تأکید رئیس جمهور، امسال سازمان امور مالیاتی کشور در بحث افزایش سقف بهره‌مندی از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، نهایت مساعدت و همکاری را با اصناف داشته که جای تشکر دارد.

وی تأکید کرد: تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم بیش از ۹۰ درصد مسائل و مشکلات اصناف را رفع کرده است.

