شهروندان بندرعباس گلایه دارند که تنها یک مرکز برای معاینه چشم رانندگان فعال است.

شهروندان بندر عباسی گلایه دارند که در شهر بندرعباس تنها یک مرکز و یک پزشک برای معاینه چشم متقاضیان گواهی نامه رانندگی فعال است.

شهروندی از بندرعباس در ارتباط تلفنی با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: فعالیت تنها یک مرکز معاینه چشم در بندرعباس موجب شده است تا شلوغی زیادی برای معاینه چشم صورت گیرد و خیلی وقت‌ها نیز نوبت نمی‌شود و گاه مدت‌ها باید در انتظار نوبت ماند.

این شهروند همچنین گفته این مرکز از ساعت ۸ تا ۱۲ در شهر نمایش فعالیت دارد و پزشک حدود ساعت ۹ و نیم در مطب حاضر می‌شود که در وقت باقیمانده نیز نوبت همه نمی‌شود.

با توجه به جمعیت ۳۰۰هزار نفری بندرعباس فعالیت تنها یک مرکز معاینه چشم جوابگوی این همه متقاضیان نیست و بهتر است راهنمایی و رانندگی با پزشکان بیشتری قرارداد منعقد کند.