باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار احمدعلی گودرزی روز دوشنبه در نشست با فرماندهان و معاونان فرماندهی مرزبانی سیستان و بلوچستان در جلسه کمیسیون عملیات مرزبانی در ستاد هنگ مرزی جکیگور، ضمن تبریک هفته وحدت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم مرزبانی این استان تاکید کرد: مقابله جدی با قاچاق یک هدف مهم در مرزبانی است.

وی ادامه داد: دست‌های پنهان قاچاق باید قطع و این پدیده شوم به شدت مهار شود؛ مقابله مؤثر با قاچاق زمینه‌ساز اشتغال جوانان و جهش تولید بوده و کاهش آسیب‌های اجتماعی و امنیتی در مرزها را به دنبال دارد.

فرمانده مرزبانی فراجا بیان کرد: استکبار جهانی افکار و نقش‌های شوم پیرامون مرزهای ایران اسلامی دارد.

وی اظهار کرد: مرزبانان باید همواره پویا، هوشمند، آموزش دیده و آماده باشند تا با توکل بر حق تعالی از مرزهای عزت و شرف ایران حراست و پاسداری کنند.

منبع فراجا