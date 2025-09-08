باشگاه خبرنگاران جوان _ناصر وطن‌خواه اظهار کرد: این بیمارستان یکی از مهم‌ترین طرح‌های حوزه سلامت در جنوب شرق کشور است که قرار بود پاسخگوی نیاز‌های درمانی چابهار و شهرستان‌های همجوار باشد، اما به دلیل مشکلات مالی و محدودیت اعتبارات در سال‌های گذشته روند اجرای آن بسیار کند بوده است.

وی تصریح کرد: در دی ماه سال ۱۳۹۷ که بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی کلنگ زنی شده است تا سال ۱۴۰۰ یعنی با گذشت سه سال هیچ اقدامی انجام نشده بود و در این سال توسط دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر قرارداد ساخت با قرارگاه خاتم الانبیاء منعقد شد و تاکنون با گذشت هفت سال برای گودبرداری و آماده سازی نیمه تمام فنداسیون و حفاری‌ها و تجهیز کارگاه شرکت پیمانکار ۵۴ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی با اشاره به اینکه قرار بود این پروژه مهم بهداشتی و درمانی در سه سال تکمیل و افتتاح شود، اما فقط پنج درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: در جریان سفر اخیر رئیس‌جمهور به سیستان و بلوچستان، این پروژه به‌عنوان طرح اولویت‌دار معرفی شد و با تأکید ویژه ریاست‌جمهوری مقرر شد اعتبارات لازم برای تکمیل آن تخصیص یابد تا پروژه از رکود خارج شود.

وی ادامه داد: بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی چابهار با دارا بودن بخش‌های تخصصی و فوق‌تخصصی، اورژانس مجهز، امکانات آموزشی و تجهیزات نوین پزشکی، پس از بهره‌برداری یکی از بزرگ‌ترین مراکز درمانی سواحل مکران خواهد بود و می‌تواند مشکلات چند شهرستان را مرتفع کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چابهار با اشاره به اینکه هم اینک ۲۰ میلیارد تومان نقدا برای این پروژه پیش بینی شده است، تصریح کرد: با بهره‌برداری از این مرکز درمانی، نیاز بیماران منطقه به اعزام به سایر استان‌ها کاهش چشمگیری خواهد یافت و شاخص‌های بهداشتی و درمانی منطقه مکران ارتقا پیدا می‌کند.

وطن‌خواه با بیان اینکه برای تکمیل این بیمارستان پنج هزار میلیارد تومان نیاز است و این اعتبار نگاه ویژه ملی را می‌طلبد، گفت: چابهار به دلیل موقعیت راهبردی و جمعیت مهاجر و کارگری، نیاز جدی به زیرساخت‌های درمانی دارد و تکمیل این پروژه می‌تواند علاوه بر رفع نیاز مردم منطقه، به جذب بیماران خارجی و توسعه گردشگری سلامت نیز کمک کند.

وی تأکید کرد: دانشکده علوم پزشکی چابهار با همکاری وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های اجرایی همه توان خود را برای تسریع در روند ساخت این بیمارستان به کار خواهد گرفت.

حوزه دانشکده علوم پزشکی چابهار نیازمند ۱۷۶۷ تخت جدید بیمارستانی است

رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چابهار با اشاره به جمعیت ۷۰۰ هزار نفری و وسعت خدمات دهی ۴۱ هزار کیلومتر مربعی در ۶ شهرستان زیر پوشش این دانشکده، گفت: هم اکنون با توجه به وسعت، جمعیت و محرومیت حوزه این دانشکده نیازمند یک‌هزار و ۷۶۷ تخت جدید بیمارستانی است تا به شاخص سرانه تخت نزدیک شویم.

دکتر عباس بلوچی با اشاره به کمبود امکانات بهداشتی و درمانی، آمبولانس و تجهیزات پزشکی در استان گفت: ۳۱ دستگاه آمبولانس برای انجام خدمات رسانی مطلوب در ۶ شهرستان چابهار، نیکشهر، کنارک، قصرقند، دشتیاری و زرآباد در جنوب سیستان و بلوچستان مورد نیاز فوری است.

وی ادامه داد: ساخت بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی چابهار چندین سال گذشته با حضور وزیر بهداشت و درمان وقت در سال ۱۳۹۷ کلنگ‌زنی شده و نیازمند بودجه ملی برای تکمیل و افتتاح است.

وی گفت: شهرستان چابهار با توجه به جایگاه استراتژیک، تجاری، اقتصادی و گردشگری و سفر بیش از یک میلیون مسافر و سرمایه گذار به چابهار نیازمند ساخت بیمارستان بیش از یک هزار تختخوابی است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چابهار ادامه داد: ارتقای شاخص‌های بهداشتی و درمانی از خواسته‌های به حق مردم محروم این منطقه است و باید مردم از امکانات لازم و پزشک بهره‌مند باشند تا مجبور به عزیمت به سایر استان‌های کشور نباشند.

دکتر بلوچی با بیان اینکه مرکز شهرستان‌های دشتیاری، قصرقند، زرآباد و کنارک حتی یک تخت بیمارستانی ندارند، افزود: بنابراین ساخت بیمارستان ۱۲۰ تختخوابی در قصرقند، بیمارستان ۹۶ تختخوابی در زرآباد، بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی در کنارک، ساخت بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی در نگور دشتیاری و ساخت بیمارستان حداقل یک‌هزار تختی در شهر چابهار با توجه به جمعیت این شهرستان‌ها ضروری است.

