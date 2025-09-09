جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از دستگیری قاتل و شرور مسلح در شهرستان سیب و سوران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار "علیرضادلیری" گفت : در پی تیراندازی منجر به وقوع قتل فردی با سلاح گرم در شهرستان سیب سوران، موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزوددر تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد: عامل این جنایت پس از ارتکاب جرم به مکان نامعلومی متواری که با اقدامات اطلاعاتی محل مخفیگاهش در شهرستان سیب سوران شناسایی و بلافاصله تیمی از ماموران پلیس به محل اختفاء اعزام و قاتل را دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان در پایان خاطرنشان کرد.قاتل در مواجهه با مستندات و ادله پلیس به جرم قتل اعتراف و انگیزه خود را از ارتکاب این جنایت اختلافات طایفه‌ای با مقتول عنوان که پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.

