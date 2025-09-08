باشگاه خبرنگاران جوان- در آستانه بیست و چهارمین سالگرد ترور احمدشاه مسعود؛ از فرماندهان جهادی افغانستان، سران و رهبران حزب جمعیت اسلامی افغانستان، امروز یکشنبه ۱۷ شهریور در همایشی بزرگ، بر ضرورت وحدت و یکپارچگی سیاسی و مبارزه مشترک تاکید کردند.

در اعلامیه پایانی این نشست، تصریح شده که در تاریخ سیاسی و اجتماعی افغانستان، جمعیت اسلامی نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای داشته است. این جمعیت از دوران جهاد علیه اشغال شوروی، مقاومت در برابر تروریسم و تلاش برای ایجاد انتقال مسالمت‌آمیز قدرت سیاسی، تا شکل‌گیری حکومت‌داری نوین و بازگرداندن حاکمیت به مردم، همواره در صحنه تحولات کشور فعال بوده است.

اعلامیه مورد اشاره تاکید می‌کند: «با توجه به اینکه افغانستان برای دومین بار زیر سلطه «گروه‌های تروریستی» قرار گرفته و به مرکز فعالیت تروریست‌های بین‌المللی و بستری برای ظلم و ستم علیه مردم تبدیل شده است، جمعیت اسلامی با الهام از آموزه‌های دینی و اندیشه‌های رهبری شهید پروفسور برهان‌الدین ربانی و قهرمان ملی کشور، شهید احمدشاه مسعود، مصمم است بار دیگر نقش سازنده و تعیین‌کننده خود را در نجات کشور ایفا کند.»

براساس این اعلامیه، جمعیت اسلامی افغانستان تصریح کرده که «از نخستین روزهای تحمیل قدرت طالبان و شیوه‌های سرکوب آنان، با استفاده از مقاومت مسالمت‌آمیز، اعتراضات مدنی و مبارزات سیاسی در داخل و خارج کشور، فعالیت‌های خود را ادامه داده است. با توجه به بحران‌های حاکم و پیامدهای آن بر نسل‌های آینده، جمعیت اسلامی متعهد است تمامی فعالیت‌ها و برنامه‌های خود را در سطوح مختلف به‌صورت متحد و مشترک پیگیری کند.»

در بخشی از اعلامیه پایانی نشست رهبران جمعیت اسلامی افغانستان، آمده است: «با نزدیک شدن به هفته بزرگداشت شهدا، شورای عالی جمعیت اسلامی افغانستان اعلام کرده است که از این پس تمامی مبارزات سیاسی و مدنی اعضای این جمعیت با اقتدار، وحدت و هماهنگی کامل مطابق نقشه راه مصوب و با توکل بر خداوند متعال و حمایت مردم افغانستان انجام خواهد شد.»

به گفته این حزب، اعضای جمعیت اسلامی، از جمله شورای عالی، شورای رهبری، علما، فرماندهان، جوانان، خواهران و برادران، به ویژه استاد عطا محمد نور، امیر محمد اسماعیل‌خان، احمد مسعود، محمد یونس قانونی و محمد الماس زاهد، متعهد به ادامه مسیر شهدا و قهرمانان ملی افغانستان در قالب مقاومت سیاسی، مدنی و نظامی هستند.

جمعیت اسلامی افغانستان تاکید کرده که پیروزی و نجات کشور تنها در سایه همبستگی ملی و مشارکت همه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و مدنی مخالف طالبان، زیر یک چتر واحد سیاسی و فراگیر امکان‌پذیر است. از این رو، جمعیت اسلامی دست دوستی و همکاری به سوی تمامی احزاب، جریان‌ها و شخصیت‌های ملی که برای نجات کشور تلاش می‌کنند، دراز می‌کند تا در مسیر تغییر وضعیت نامطلوب موجود و حرکت به سوی آینده‌ای بهتر، همگان در کنار هم مبارزه کنند و مسئولیت ایمانی، دینی و تاریخی خود را در پیشگاه خداوند و ملت افغانستان به انجام برسانند.

گفتنی است که رهبران جمعیت اسلامی افغانستان با کنار گذاشتن اختلافات سیاسی، اکنون بر ضرورت همبستگی، اتحاد و نمایش اقتدار برای دستیابی به اهداف مشترک تاکید می‌‌کنند و مصمم هستند که با وحدت و انسجام، حضور مقتدرانه و مؤثر خود در معادلات سیاسی افغانستان را تثبیت کنند. در همین راستا، این حزب بزرگ و ریشه‌دار افغانستان، به صورت شورایی، اداره خواهد شد و این امر با توجه به اهداف مشترک و مانیفست سیاسی رهبران و پایه‌گذاران پیشین آن، عدالت سیاسی و تضارب آرا با محوریت برنامه‌های حزبی آن را تضمین می‌کند.